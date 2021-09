అమెరికాలో కరోనా విలయం

రోజూ రెండు వేలకు పైగా మరణాలు

వాషింగ్టన్ : అమెరికాలో కరోనా కేసులు తగ్గినట్టే తగ్గి మళ్లీ విజృంభిస్తున్నాయి. ప్రతిరోజూ లక్షల్లో కొత్త కేసులు వెలగు చూస్తున్నాయి. జులై నుంచి కేసులు తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ మరణాలు మాత్రం పెరిగిపోతున్నాయి. ప్రతిరోజూ రెండు వేలకు పైగా మరణాలు నమోదవుతున్నాయి. శుక్రవారం ఒక్క రోజే కొవిడ్‌తో 2579 మంది మరణించినట్టు న్యూయార్క్ టైమ్స్ వెల్లడించింది. గడచిన వారంలో ప్రతిరోజూ సగటున 2012 మంది మృతి చెందినట్టు తెలిపింది. కరోనా మరణాలు ముఖ్యంగా ఫ్లోరిడా, టెక్సాస్, కాలిఫోర్నియా నుంచి అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. అమెరికాలో సెప్టెంబర్ 13 న 2.85 లక్షల కేసులు కొత్తగా నమోదయ్యాయి. తరువాత తగ్గుతూ వచ్చాయి. ఈ శుక్రవారం 1.65 లక్షల మంది వైరస్ బారిన పడ్డారు. అయితే కేసులు సంఖ్య తగ్గుతున్నప్పటికీ మరణాలు మాత్రం రెండు వేలకు పైగానే నమోదవుతున్నాయి. డెల్టా వేరియంట్ కారణం గానే భారీ స్థాయిలో జనం వైరస్ బారిన పడుతున్నట్టు అమెరికా వ్యాధి నియంత్రణ కేంద్రం (సిడిసి) వెల్లడించింది. 99 శాతం కేసులు డెల్టా వేరియంట్‌వేనని తెలిపింది.అమెరికాలో ఇప్పటివరకు 54 శాతం మంది రెండు డోసులు తీసుకోగా, 63 శాతం మంది మొదటి డోసు తీసుకున్నారు.

US reported more than 2000 covid-19 deaths every day