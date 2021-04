టీకా ముడిపదార్థాల ఎగుమతులపై నిషేధాన్ని తొలగించాలి

అమెరికాకు సీరమ్ సంస్థ సిఇఒ పూనావాలా విజ్ఞప్తి

ముంబయి: వ్యాక్సిన్ల ఉత్పత్తిలో వినియోగించే ముడి పదార్థాల ఎగుమతులపై నిషేధాన్ని ఎత్తివేయాలని అమెరికాకు సీరమ్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా(ఎస్‌ఐఐ) సిఇఒ అదార్ పూనావాలా విజ్ఞప్తి చేశారు. అమెరికా బయట కరోనాను కట్టడి చేయడంలో ఐక్యంగా వ్యవహరించాలన్న భావనకు మీరు కట్టుబడి ఉంటే వ్యాక్సిన్ల ఉత్పత్తిదారుల తరఫున తాను చేస్తున్న విజ్ఞప్తి పట్ల సానుకూలంగా స్పందించగలరని భావిస్తున్నానని పూనావాలా శుక్రవారం ట్విట్ చేశారు.

అమెరికా అధ్యక్షుడి ట్విట్టర్ ఖాతాకు దీనిని ట్యాగ్ చేశారు. వ్యాక్సిన్లకు అవసరమైన కీలక ముడి పదార్థాలను ఎగుమతి చేయడంపై అమెరికా నిషేధం విధించడం వల్ల ఉత్పత్తిని వేగవంతం చేయలేకపోతున్నామని పూనావాలా తెలిపారు. ఇప్పటికే ఎస్‌ఐఐ ఉత్పత్తి చేస్తున్న కొవిషీల్డ్ టీకాలను భారత్‌తోపాటు పలు దేశాల్లో వినియోగిస్తున్నారు. ఎగుమతులకు సంబంధించిన అమెరికా రక్షణ చట్టంలోని ఓ క్లాజ్ అడ్డంకిగా తయారైందని పూనావాలా తెలిపారు. ఈ ఏడాది మార్చిలో ప్రపంచ బ్యాంక్ నిర్వహించిన సదస్సులోనూ ఇదే అంశాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు.

US needs to lift its embargo on raw material exports