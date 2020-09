యుఎస్ ఓపెన్ పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్‌ థీమ్ దే

న్యూయార్క్: యుఎస్ ఓపెన్ పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్‌ను డొమ్నిక్ థీమ్ సొంతం చేసుకున్నాడు. ఫైనల్‌లో జర్మనీ చెందిన అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్ పై ఆస్ట్రియాకు చెందిన డోమ్నిక్ విజయ దుందుభి మోగించాడు. రెండు సెట్టు వరుసగా కోల్పోయిన అసామాన ప్రతిభతో టైటిల్ ను దిక్కించుకున్నాడు. మొదటి నాలుగు సెట్లో చెరి రెండు గెలువడంతో ఐదో సెట్ ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఐదో సెట్లో థీమ్ గెలవడంతో అతడి ఆనందానికి అవధులు లేకుండాపోయాయి. 27 ఏళ్ల థీమ్ ఇప్పటి వరకు నాలుగింట్లో ఫైనల్స్ వెళ్లగా మూడు సార్లు ఓటమి చవిచూశాడు. రాఫెల్ నాదల్, నోవాక్ జొకోవిచ్ లాంటి దిగ్గజ ఆటగాళ్లకు యుఎస్ ఓపెన్ లో ఇంటి దారిపట్టారు. థామస్‌ ముస్టర్‌ (1995లో ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌) తర్వాత గ్రాండ్‌స్లామ్‌ సింగిల్స్‌ టైటిల్‌ నెగ్గిన రెండో ఆస్ట్రియా ఆటగాడిగా థీమ్ రికార్డు సృష్టించాడు.

