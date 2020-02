ఇండియా దిగివస్తేనే డీల్ ఫిక్స్

టూర్‌కు ముందు ట్రంప్ వెల్లడి

వాషింగ్టన్: వాణిజ్య విషయాలలో అమెరికా పట్ల భారతదేశ వైఖరి సరిగ్గా లేదని అమెరికా అధ్యక్షులు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మండిపడ్డారు. భారత్ పర్యటనకు వస్తున్న నేపథ్యంలో మరోమారు ఆయన భారత్‌పై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. వాణిజ్య రంగంలో ఇండియా అమెరికాను గట్టిగా దెబ్బతీస్తోందన్నారు. చాలా ఏళ్లుగా అత్యధిక సుంకాలతో వేధిస్తోందని అగ్రనేత అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇండియాలో అమెరికా ఉత్పత్తులకు సరైన మార్కెట్, సముచిత ప్రోత్సాహానికి తాను యత్నిస్తానని తెలిపారు. ఈ దిశలో భారత పర్యటనలో తాను ప్రధాని మోడీతో బిజినెస్ మాట్లాడుతానని వెల్లడించారు.

కొలరాడోలో ‘కీప్ అమెరికా గ్రేట్ ’ సభలో ట్రంప్ మాట్లాడారు. తాను వచ్చే వారం ఇండియాకు వెళ్లుతున్నట్లు తెలిపారు. వాణిజ్యంపై అక్కడ మాట్లాడుతానని చెప్పారు. ఇంతకాలం జరుగుతూ వస్తున్న దాడికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు యత్నిస్తానని తెలిపారు. భారత్ కరకు సుంకాల సంగతి ఏ విధంగా ఉన్నా, తాను ప్రధాని మోడీని బాగా అభిమానిస్తానని ట్రంప్ చెప్పారు. చర్చల ఛాన్స్‌ను సరిగ్గా వాడుకుంటానని తెలిపారు. పలు విషయాలు ప్రస్తావనకు రానున్నాయి. వీటిలో వ్యాపార వ్యవహారాలు, ప్రత్యేకించి అమెరికా సరుకులకు ఇండియా మార్కెట్‌లో అవకాశాల గురించి ప్రస్తావించదల్చుకున్నట్లు వెల్లడించారు.

భారత్ వైఖరి బట్టే డీల్

తన అధికారిక తొలి భారత్ పర్యటనలో పూర్తి స్థాయి వాణిజ్య ఒప్పందం కుదురుతుందని అనుకోవడం లేదని తన వేలాది మంది అభిమానులను ఉద్ధేశించి తెలిపారు. ఇరు దేశాల మధ్య విస్తృత స్థాయి వాణిజ్య ఒప్పందానికి అన్ని విధాలుగా అవకాశం ఉందని, అయితే భారత్ నుంచి సరైన స్పందన లేకపోతే ఇది ముందుకు సాగే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికిప్పుడు ఒప్పందం ఉంటుందని ఆశించవద్దు అని, ఎంత లేదన్నా దేశంలో అధ్యక్ష ఎన్నికల తరువాతనే డీల్‌కు అవకాశం ఉండవచ్చునని తేల్చివేశారు. అయితే ఎప్పుడేం జరుగుతుందో చెప్పలేమన్నారు. వారి వ్యవహార శైలి బాగుంటే సముచిత ఒప్పందానికి అవకాశం ఉంటుందన్నారు.

ఎవరేమనుకున్నా అమెరికా ఫస్ట్ పాలసీనే ఇతర దేశాలతో ఎటువంటి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్న తమ తొలి ప్రాధాన్యత స్వదేశీ ప్రయోజనాల కోణంలో ఉంటుందని ట్రంప్ తెలిపారు. ఇతరులు ఇష్టపడ్డా, కష్టపడ్డా తమ అమెరికా ఫస్ట్ పాలసీలో మార్పు ఉండదన్నారు. అయితే ఇండియా భారీ మార్కెట్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ట్రంప్ ఈ భారత్ పర్యటన దశలో అత్యధిక స్థాయిలో ఇండియా మార్కెట్‌పై దృష్టి సారించే వీలుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికా సరుకులు, సేవల ట్రేడ్‌లో ఇండియా వాటా ఇప్పటికైతే కేవలం 3 శాతం వాటాగానే ఉంది.

కోటి మంది వస్తారట.. ఆనందమే

భారత్‌లో తన పర్యటన సందర్భంగా తలపెట్టిన నమస్తే ట్రంప్ కార్యక్రమం గురించి ట్రంప్ ఉత్సాహంగా సభికులకు తెలిపారు. అహ్మదాబాద్‌లో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద క్రికెట్ స్టేడియంలో సభ ఉంటుందన్నారు. రోడ్ షో, వేడుకకు కోటి మంది వరకూ వస్తారని వింటున్నానని, అంత మంది కాకపోయినా కనీసం 80 లక్షల మంది వరకైనా వస్తారని ట్రంప్ తెలిపారు. నమస్తే ట్రంప్ వేడుక జరిగే స్టేడియం బ్రాండ్ న్యూ అంతకు మించి అత్యద్భుతంగా ఉంటుందన్నారు. అయితే లక్షలాది మంది తరలిరావడం తనకు కొంత ఇబ్బందిగానే తోస్తోందన్నారు. ఇక్కడి సభలకు వచ్చే జనం సంఖ్యను ఇండియాలో సభకు వచ్చేవారితో పోలిస్తే అతి పల్చన అన్పిస్తోందన్నారు. అక్కడ కోటి మంది వరకూ కూర్చునే స్టేడియం నిండిపోతుండగా ఇక్కడ పట్టుమని 30 వేల మంది వస్తే గొప్ప అని తన బాధ తెలియచేసుకున్నారు. ఇక్కడ ఎంత పెద్ద స్టేడియం కట్టినా ఏమి లాభం? జనమే రారని తెలిపారు. అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు నవంబర్‌లో జరగనున్నాయి. ట్రంప్ మరోసారి పోటీకి దిగుతున్నారు.

ప్యాకేజీ ఇప్పుడు డీల్ తరువాత ?

ట్రంప్ పర్యటనలో ఇండియాతో భారీ స్థాయి వాణిజ్య ఒప్పందం ఉంటుందని తొలుత భావించారు. అయితే ముందు ట్రేడ్ ప్యాకేజ్ ఉంటుందని, తరువాత ఇది భారీ వాణిజ్య ఒప్పందం అవుతుదని ఇప్పుడు వెల్లడైంది. కీలక వాణిజ్య ఒప్పందం ఆశాభావంతో భారత వాణిజ్య మంత్రి పియూష్ గోయల్ ఇప్పటికే పలుసార్లు అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి రాబర్ట్ లైట్జియర్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. తమపై విధించిన కొన్ని నిర్థిష్ట సుంకాల భారాలను తగ్గించాలని లేదా పూర్తిగా ఎత్తివేయాలని ఇండియా కోరుతోంది. ఇందుకు ప్రతిగా ఇండియాలో తమ పౌల్ట్రీ, డెయిరీ ఉత్పత్తులపై మార్కెట్ అనుసంధానాన్ని అమెరికా కోరుతోంది.

ఇదే విధంగా తమ వైద్య పరికరాలు, ఉత్పత్తులకు కూడా సరైన మార్కెట్ కోసం పట్టుపడుతోంది. ఐసిటి ఉత్పత్తులపై దిగుమతి సుంకాలలో కోత వంటి వాటిపై కూడా బెట్టుకు దిగుతోంది. ఇప్పటి అంచనాల మేరకు చూస్తే అమెరికాకు భారత్ ఎనిమిదవ అతి పెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామిగా ఉంది. ఇక జరుగుతున్న వాణిజ్యం పరిణామాన్ని బట్టి చూస్తే ఇండియాతో అమెరికా వ్యాపారం దక్షిణ కొరియా, ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాలతో సాగుతున్న రీతిలో 167 బిలియన్, 129 బిలియన్ డాలర్ల స్థాయిలో సాగుతూ వస్తోంది.

సకుటుంబ సరిపరివారంగా… చత్తీస్ ఘంటే టూర్

భారత్‌లో అధికారిక పర్యటనకు ట్రంప్ దాదాపుగా సకుటుంబ సరిపరివారంగా వస్తున్నారు. ఈ నెల 24, 25 తేదీలలో ఆయన భారత్ పర్యటన ఉంది. వాణిజ్య ఇతరత్రా రంగాలపై సంప్రదింపులు పక్కన పెడితే అహ్మదాబాద్‌లో నమస్తే ట్రంప్ వేడుక, ఆగ్రాలో తాజ్‌మహల్ సందర్శనలు ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి. ట్రంప్ వెంట ఆయన భార్య మెలానియా ట్రంప్ కూడా వస్తున్నారు. ఇండియాలో గతంలో పర్యటించి వెళ్లిన కూతురు ఇవాంక, అల్లుడు జెర్డ్ కుష్నేర్‌లు కూడా ట్రంప్ వెంట ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధి బృందంలో ఉంటారు. అమెరికా వాణిజ్య మంత్రి విల్బర్ రాస్, ఆర్థిక మంత్రి స్టీవెనె న్యుచిన్ బృందంలో కీలకంగా ఉంటారు, మిసెస్ ట్రంప్ కూడా ప్రతినిధి బృందంలో పాలుపంచుకుంటారు. ఇండియాలో మొత్తం మీద 36గంటలు ఉంటారు.

అహ్మదాబాద్‌కు చేరుకున్న తరువాత ఆయన ఆగ్రాకు అక్కడి నుంచి దేశ రాజధానికి వెళ్లుతారు. ట్రంప్ అధికారిక వ్యవహారాలలో అల్లుడు ప్రధాన సలహాదారుడిగా ఉంటూ వస్తున్నారు. కూతురు, అల్లుడు కూడా ట్రంప్ ప్రతినిధి బృందంలో ఉంటారని అమెరికా అధికార వర్గాలు ధృవీకరించినట్లు శుక్రవారం భారతీయ అధికారులు తెలిపారు. ఈ మేరకు తగు విధంగా వారికి ఆతిథ్యం కోసం ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. ఈ నెల 25వ తేదీన ఢిల్లీలో అధికారికంగా జరిగే ఉన్నత స్థాయి చర్చలలోరక్షణ, వాణిజ్య సంబంధాలు వంటివి ప్రధానంగా ప్రస్తావనకు వస్తాయి. ఇక ఇటీవలి కాలంలో ట్రంప్ అధికార యంత్రాంగం వీసా నిబంధనలను కట్టుదిట్టం చేయడం, హెచ్1 బి వీసా ప్రక్రియతో భారతీయులకు ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను ట్రంప్ బృందానికి భారతదేశం తెలియచేస్తుందని వెల్లడైంది.

