అమెరికా విలవిల

24 గంటల్లో 2,569 మంది మృతి

ఒకే రోజు ఇంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఇదే తొలిసారి

శిఖర స్థాయిని దాటేశామంటున్న ట్రంప్

న్యూయార్క్‌లో మే 15 వరకు లాక్‌డౌన్

వాషింగ్టన్: అగ్రరాజ్యం అమెరికాను కరోనా మహమ్మారి కసిదీరా కాటేస్తోంది. ప్రపంచం లో ఎక్కడా లేని విధంగా గత 24 గంటల్లో ఆ దేశంలో 2,569 మంది కరోనా బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. జాన్స్‌హాప్కిన్స్ యూ నివర్శిటీ లెక్కల ప్రకారం వైరస్ వ్యాప్తి మొదలైనప్పటినుంచి అమెరికాలో ఒక్క రోజులో ఇం తమంది మరణించడం ఇదే మొదటి సారి. మంగళవారం అర్ధరాత్రినుంచి బుధవారం అర్ధరాత్రి మధ్య ఈ మరణాలు సంభవించినట్లు ఆ విశ్వవిద్యాలయం తెలియజేసింది. ఇక కరో నా వల్ల అమెరికాలో మొత్తం మృతుల సంఖ్య 28,326కు చేరుకుంది. అన్ని దేశాలతో పో లిస్తే ఇక్కడే మరణాలు ఎక్కువగా నమోదైనా యి. కాగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నమోదైన కేసు ల సంఖ్య 20,71,710 కాగా మృతుల సంఖ్య 1,31,319గా ఉంది. కాగా ఐరోపా దేశాల్లో మొత్త 88,716 మంది చనిపోయారు. ఇందులో ఇటలీలో అమెరికా తర్వాత అత్యధికంగా 21,645 మంది చనిపోగా, స్పెయిన్‌లో 18,579 మంది చనిపోగా, ఫ్రాన్స్‌లో 17,167 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

కాగా అమెరికాలో నమోదైన మొత్తం మరణాల్లో 10 వేలకు పైగా మరణాలు ఒక్క న్యూయార్క్ రాష్ట్రంలోనే సంభవించాయి. మంగళవారం నాటికి ఇక్కడ కరోనా బారిన పడి మంగళవారం నాటికి10,367 మంది చనిపోయినట్లు అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఈ లెక్కలు కరెక్ట్ కాదని ఒక్క న్యూయార్క్ నగరంలోనే 10 వేల మంది చనిపోయి ఉంటారని పరిశీలకులు అంటున్నారు. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం న్యూయార్క్‌లో మంగళవారం నాటికి 6,589 మంది చనిపోయారు. అయితే ‘కోవిడ్19 లేదా దాని సమానమైన అనారోగ్యం’ కారణంగా మృతి చెందినట్లు న్యూయార్క్ నగరంలో మరో 3,778 మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాల్లో పేర్కొన్నారు.ఈ మృతులను తాము కరోనా సంబంధిత మరణాలుగా పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని నగర ఆరోగ్య కమిషనర్ ఆక్సిరిస్ బార్బోట్ పేర్కొన్నారు. మరోవైపు న్యూయార్క్‌లో వచ్చే నెల 15వరకు లాక్‌డౌన్ విధించారు.

త్వరలోనే ఆ రాష్ట్రాల్లో ఆంక్షలు ఎత్తేస్తాం: ట్రంప్

ఇదిలా ఉండగా ‘కరోనా కొత్త కేసుల విషయంలో అమెరికా శిఖరస్థాయిని దాటేసి.. కోలుకొంటున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.మనమంతా కలిసి ఎదురు నిలిచి దేశాన్ని పూర్వస్థాయికి తీసుకు రావాలి’ అని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బుధవారం శ్వేతసౌధంలో విలేఖరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ అన్నారు. అదే విధంగా దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 33 లక్షల మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించామని, త్వరలోనే యాంటీ బాడీస్ టెస్టులు కూడా ప్రారంభిస్తామని ట్రంప్ చెప్పారు. ఇక ఈ పరిణామాలు లాక్‌డౌన్‌ను ఎత్తివేసే విషయంలో కీలకం కానున్నాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. కోవిడ్19 కేలు తక్కువగా ఉన్న కొన్ని రాష్ట్రాలు ఏప్రిల్ చివరి వారంకంటే ముందే ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ప్రారంభించే అవకాశాలున్నాయన్నారు. ఈ మేరకు గురువారం ఆయా రాష్ట్రాల గవర్నర్లతో కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ద్వారా చర్చించనున్నట్లు చెప్పారు.

లాక్‌డౌన్‌ను ఎత్తివేస్తేనే ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరిగి పుంజుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయన్న సంకేతాలుఆయన తన వ్యాఖ్యల ద్వారా ఇచ్చారు. కాగా ట్రంప్ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో శ్వేతసౌధం కరోనా వైరస్ టాస్క్‌ఫోర్స్ సభ్యుడు డాక్టర్ డెబోరా బ్రిక్స్ మాట్లాడుతూ గత అయిదారు రోజులుగా దేశంలో కొత్త కరోనా కేసులు తగ్గుతున్నాయన్నారు. అయితే అమెరికన్లంతా భౌతిక దూరం పాటిస్తూనే ఉండాలన్నారు. కొన్ని రాష్ట్రాలు మాత్రమే తిరి గి తెరుచుకోనున్నాయని చెప్పారు. ఇప్పటివరకు వెయ్యికన్నా తక్కువ కేసులు నమోదై, సగటున రోజుకు 30కన్నా తక్కువ కేసులు నమోదవుతున్న రాష్ట్రాల్లో లాక్‌డౌన్ నిబంధనలను సడలించనున్నట్లు తెలిపారు.అమెరికాలోని 50 రాష్ట్రాల్లో 9 రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఈ పరిస్థితి ఉంది.

