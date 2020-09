వాషింగ్టన్: కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ విషయంలో తమ దారి తమదే అని, ఇతరదేశాలతో తమకు సంబంధం లేదని అమెరికా తేల్చిచెప్పింది. వ్యాక్సిన్ రూపకల్పన, దీని పంపిణీతో తాము ఇతర దేశాలతో ఎటువంటి లింక్‌లు పెట్టుకోదల్చుకోలేదని ట్రంప్ అధికార యంత్రాంగం తాజాగా తేల్చివేసింది. ప్రపంచమంతా ఈ కరోనా విరుగుడు టీకా కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఇక ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పలు సార్లు ఈ వ్యాక్సిన్ రూపకల్పన విషయంలో ప్రపంచ దేశాల మధ్య సమన్వయం సహకారం అవసరం అని తేల్చిచెప్పింది. ఆయా దేశాలకు కరోనా వైరస్ గురించి ఎదురైన అనుభవాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటేనే సమగ్రమైన వ్యాక్సిన్ వస్తుందని తెలిపింది.

ఈ నేపథ్యంలోనే వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి పంపిణీలపై సహకారానికి ప్రపంచదేశాల కూటమి ఒకటి ఏర్పాటు అయింది. అయితే ఈ కూటమితో తమకు సంబంధం లేదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఈ కూటమితో ప్రత్యేకించి ఈ విషయంలో తాము కలిసి నడిచేందుకు వీల్లేదని తెలిపారు. డబ్లుహెచ్‌ఒతో ట్రంప్ పలు విషయాలల్లో విభేదిస్తూ వచ్చారు. కరోనా వైరస్ విషయంలో ఈ సంస్థ చాలా వరకూ చైనాను వెనుకేసుకు వచ్చిందని, ఇదే క్రమంలో తమ దేశాన్ని పలు రకాలుగా నిందించిందని పేర్కొంటూ సంస్థకు సాయాన్ని ట్రంప్ నిలిపివేశారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఏదో చెపుతూ ఉంటుందని, వాటికి అనుగుణంగా, వారు నిర్ధేశించే అంశాలకు తందానా కొడుతూ అమెరికా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం లేదని ట్రంప్ అధికార యంత్రాంగం తెలిపింది.

కరోనా వైరస్ వ్యాప్తికి చైనా మూల కారణం అయితే, దీని వ్యాప్తిని అరికట్టడంలో విఫలం చెందిన డబ్లుహెచ్‌ఒ కూడా బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. ఈ సంస్థ సభ్యదేశాల నుంచి వైదొలిగింది. వ్యాక్సిన్ రూపకల్పన దిశలో ప్రపంచ స్థాయిలో పలు దేశాల్లో ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. వ్యాక్సిన్ వచ్చిన తరువాత తమ దేశాలకు అవసరం అయిన మందు నిల్వలను సమకూర్చుకునేందుకు కొన్ని దేశాలు ఇప్పటికే పలు రకాలుగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాయి. ఇక సమన్వయ లేమి కారణంగా వ్యాక్సిన్ తయారీ జాప్యం జరగకూడదని పలు దేశాలు భావిస్తున్నాయి. ఈ దిశలో సమన్వయ సాధనకు కూటమిగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. అయితే ఇటువంటి ఏర్పాట్ల అవసరం తమకు లేదని, తాము వ్యాక్సిన్ విషయంలో విడిగా ప్రత్యేకరీతిలోనే వెళ్లుతామని ట్రంప్ తెలిపారు.

తమ పాలకవర్గం ఈ కూటమిలో చేరవద్దని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ అంశంపై విమర్శలు తలెత్తాయి. మహమ్మారిని తిప్పికొట్టాలనే లక్షం కోసం అమెరికా కలిసికట్టుగా వ్యవహరించడం లేదనే విమర్శలు వస్తాయని, దీనిని ట్రంప్ అధికార యంత్రాంగం గుర్తించాలనిఅమెరికన్లు పేర్కొంటున్నారు. ట్రంప్ నిర్ణయం సముచితం కాదని డెమోక్రాటిక్ సెనెటర్ అమి బెరా విమర్శించారు. కొవాక్స్ పేరిట ఏర్పాటు అయిన ప్రపంచ దేశాల వేదికలో చేరడం వల్ల ప్రజలందరికీ దేశాలతో సంబంధం లేకుండా వ్యాక్సిన్ పట్ల సరైన భరోసా ఏర్పడుతుందని అమెరికా నిపుణులు తెలిపారు. ఒంటెద్దు పోకడలతో వ్యాక్సిన్ రాకను అడ్డుకుంటే సాధించేది ఏమీ ఉండదని అమెరికాలో నిరసన వ్యక్తం అయింది.

