నవంబర్ 1న రెడీగా ఉండండి

ప్రజలకు కరోనా వ్యాక్సిన్ అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని రాష్ట్రాలకు అమెరికా ప్రభుత్వం ఆదేశం

అధ్యక్ష ఎన్నికలకు రెండు రోజుల ముందు వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి చర్యలు

ట్రంప్ ఎన్నికల స్టంట్‌గా సర్వత్రా విమర్శలు

న్యూయార్క్: కరోనా మహమ్మారిని తుదముట్టించే వ్యాక్సిన్ అమెరికా ప్రజలకు నవంబర్ 1 నాటికి అందుబాటులోకి రానున్నది. ఈ మేరకు ప్రజలకు అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని, దానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని రాష్ట్రాలకు అమెరికా ప్రభుత్వం తెలియచేసింది. అమెరికా సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ (సిడిసి) డైరెక్టర్ రాబర్టు రెడ్‌ఫీల్డ్ ఆగస్టు 27న గవర్నర్లకు లేఖలు పంపారు. సమీప భవిష్యత్తులో దీనికి సంబంధించి మెక్‌కెసన్ కార్పొరేషన్ నుంచి దరఖాస్తులు వస్తాయని ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. వ్యాక్సిన్ పంపిణీ చేసేందుకు అవసరమైన వసతులపై దరఖాస్తుల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని ఆ లేఖలో సూచించారు.

వ్యాక్సిన్ పంపిణీ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు రాష్ట్రాలు సహకరించాలని, నవంబర్ 1 నాటికి ఆ కేం ద్రాలన్నీ తమ కార్యకలాపాలు చేపట్టేలా చర్య లు తీసుకోవాలని సూచించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతోపాటు స్థానిక వైద్య ఆరోగ్య విభాగాలకు ఆస్పత్రులకు వ్యాక్సిన్ పంపిణీ చేయడానికి మెక్‌కెసన్ సంస్థ సిడిసితో కాంట్రాక్టు కుదుర్చుకున్నట్టు రెడ్‌ఫీల్డ్ తెలిపారు. వ్యాక్సిన్ అందుబాటుపై స్పష్టతనిస్తూ మూడు డాక్యుమెంట్లతో సమాచారం కొన్ని వైద్య ఆరోగ్య విభాగాలకు పంపారు. వ్యాక్సినేషన్ ఎలా చేయాలో ఎటువంటి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవాలో ఆ డాక్యుమెంట్లలో వివరించారు. మరో డాక్యుమెంట్‌లో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం వ్యాక్సిన్ అక్టోబర్ చివరి నాటికి అందుబాటు లోకి వస్తుందని పేర్కొన్నారు. అయితే వ్యాక్సిన్ డోసులు పరిమితం గానే నవంబర్ మొదట్లో అందుతాయని, 2021 నాటికి సరఫరా నిదానంగా పెరుగుతుందని వివరించారు.

అయితే ఈ సమాచారం అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల స్టంట్‌గా కొందరు విమర్శిస్తున్నారు. ప్రారంభంలో లభ్యమయ్యే ఈ వ్యాక్సిన్లకు ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదా అత్యవసరాన్ని బట్టి అధికారిక సంస్థ నుంచి అనుమతులు లభిస్తాయని డాక్యుమెంట్‌లో పేర్కొన్నారు. మెక్‌కెసన్ నుంచి వచ్చే దరఖాస్తుల ప్రక్రియను తాము వేగవంతం చేస్తామని, ప్రజారోగ్య,భద్రత నిర్వహణలో అవసరమైన వాటిని తాము వదులుకోమని ఒరెగాన్ బోర్డు ఆఫ్ ఫార్మసీ ప్రకటించింది. ఈ వ్యాక్సిన్‌లో రెండు డోస్‌లు ఉంటాయి. నెల వ్యవధిలో వీటిని ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. అయితే వీటిని ఏ విధంగా ఇవ్వాలో ఎంతవరకు ఇవి భద్రత కలిగిస్తాయో తెలియచేసే డేటా నవంబర్ 1 నాటికి ఎలా అందుతుందో తెలియడం లేదని వైద్య నిపుణులు అభిప్రాయం వెలిబుచ్చారు. మరోవైపు ఆస్ట్రాజెనెకా వ్యాక్సిన్ తుది ఆమోదానికి చేరువలో ఉందంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇటీవల ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి, పంపిణీ విషయంలో ప్రపంచ దేశాల కూటమితో తాము కలసి నడవబోమని అమెరికా స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో నవంబర్ 1 నాటికే వ్యాక్సిన్ సరఫరాకు అమెరికా సన్నాహాలు చేస్తుండడం చర్చనీయాంశం అవుతోంది.

