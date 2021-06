స్టూడెంట్ వీసాలకు 14న స్లాట్స్

అమెరికా అధికారిక ప్రకటన

వాషింగ్టన్ / హైదరాబాద్: అమెరికాలో పై చదువులకు వెళ్లేందుకు ఆశతో ఉన్న భారతీయ విద్యార్థులకు అమెరికా శుభ వార్త తెలిపింది. స్టూడెంట్ వీసా లేదా ఎఫ్ 1 వీసాలను ప్రాధాన్యత క్రమంగా జారీ చేసేందుకు రంగం సిద్ధం అయింది. వీసా అపాయింట్‌మెంట్ స్లాట్స్‌ను ఈ నెల 14వ తేదీన బుకింగ్‌కు తెరుస్తారు. ఈ విషయాన్ని అమెరికా కాన్సులర్ , కాన్సులేట్ వ్యవహారాల పర్యవేక్షకులు డొనాల్డ్ ఎల్ హెఫిన్ గురువారం తెలిపారు. భారత్‌లోని యుఎస్ ఎంబస్సీ, కాన్సులేట్ నిర్వహించిన ఫేస్‌బుక్ ప్రత్యక్ష ప్రసార కార్యక్రమంలో హెఫిన్ మాట్లాడారు. జులై, ఆగస్టులలో అమెరికా విశ్వవిద్యాలయాలలో పలు కీలక కోర్సుల విద్యా సంవత్సరం ఆరంభం అవుతుంది. అమెరికాలోని వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలలో ఉన్నత చదువుల కోసం వేలాది మంది విద్యార్థులు చాలా కాలంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.

అయితే కరోనా కట్టడి, వ్యాక్సినేషన్ నిబంధనలు ఇతర అంశాలతో వీసాలను బుక్ చేసుకోవడం, బయో మెట్రిక్ అపాయింట్‌మెంట్ విషయంలో పలు చిక్కులు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ దిశలో పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు యుఎస్ మిషన్ టు ఇండియాలో భాగంగా భారత్‌లోని పలు కేంద్రాలలో జూన్ 14వ తేదీన స్లాట్స్ బుకింగ్ ప్రారంభం అవుతాయనే విషయాన్ని హెఫిన్ తెలిపారు. 14వ తేదీన వేలాది వీసా బుకింగ్‌లకు ఉదయం పూట సాధారణ పనివేళల్లో ప్రక్రియ ఆరంభం అవుతుంది. దీనిని బల్క్ స్లాట్స్ బుకింగ్‌గా పేర్కొంటూ ఈ సమయంలో భారత్‌లోని హైదరాబాద్, న్యూఢిల్లీ, చెన్నై, ముంబై, కోల్‌కతాలోని యుఎస్ వీసా జారీ కేంద్రాలలో ఏకకాలంలో స్లాట్స్ ఓపెన్ అవుతాయని వివరించారు.

విద్యార్థులు ప్రయాణ భారం లేకుండా సమీపంలోని కేంద్రాన్ని ఎంచుకుని వెళ్లవచ్చునని తెలిపారు. కోవిడ్ దశలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ఇబ్బంది కలుగకుండా చేసేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వివరించారు. విద్యార్థులతో పాటు అమెరికాకు వెళ్లాలనుకునే తల్లిదండ్రులకు వీసాలు జారీ చేయడం కుదరదని స్పష్టం చేశారు. కొవిడ్ నేపథ్యంలో ఈ విషయాన్ని తల్లిదండ్రులు గుర్తించాల్సి ఉందన్నారు. విదేశీ విద్యార్థులకు వీసాల విషయం గురించి అమెరికా ఎంబస్సీ తమ సైట్‌లో తెలిపింది. విద్యార్థులు వివరాల కోసం వెబ్‌సైట్ https//ustraveldocs.com//inను రెఫర్ చేసి అపాయింట్‌మెంట్‌కు బుక్ చేసుకోవచ్చునని వెల్లడించారు.

