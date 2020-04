కోవిడ్ 19 పై దర్యాప్తుకు చైనాకు యుఎస్ బృందం

వాషింగ్టన్ : కరోనా వైరస్ ఆవిర్భావంపై దర్యాప్తు జరిపేందుకు చైనా నిపుణుల బృందాన్ని పంపాలనుకుంటున్నామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ చెప్పారు. కోవిడ్ 19 వ్యాప్తికి చైనానే కారణమని తేలితే ఆ దేశం తీవ్రమైన పరిణామాల్ని ఎదుర్కోవలసి ఉంటుందని హెచ్చరించిన ఒక రోజు తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు ఈ ప్రకటన చేశారు. ఆదివారం వైట్‌హౌస్‌లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ కరోనా వైరస్ కూడా ప్లేగు వ్యాధే అన్నారు. చైనా ధోరణిపట్ల ఆయన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ‘మేం వస్తున్నట్టు వారికి (చైనాకు) చాలాకాలం కిందటే చెప్పాం.వాళ్లు ఆహ్వానించనప్పటికీ వెళ్లాలనుకుంటున్నాం. అక్కడేం జరుగుతోందో చూస్తాం’ అని విలేకరులకు చెప్పారు.

‘చైనాతో వ్యాపార ఒప్పందం మాకు సంతోషంగానే ఉంది. అన్ని విధాలా సంతోషమే. ఆ తర్వాత గత డిసెంబర్‌లో చైనాలోని హుబెయి ప్రావిన్స్ రాజధాని వుహాన్ లో ఈ మహమ్మారి వచ్చింది. అప్పటి నుంచీ నాకు సంతోషంగా లేదు’ అన్నారు. ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ వుహాన్ వైరాలజీ ఇన్‌స్టిట్యూట్ నుంచే సంక్రమించిందా అనే అంశంపై అమెరికా దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ‘దర్యాప్తు ఆధారంగా దాని సంగతి తెలుసుకుంటాం’ అని అమెరికా అధ్యక్షుడు చెప్పారు. కరోనా వైరస్‌పట్ల చైనా వ్యవహార శైలిపై ట్రంప్ చాలాసార్లు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. చైనా నుంచి ఎవరినీ రాకుండా చేయడంలో తాను ముందు చూపుతో వ్యవహరించానని ట్రంప్ తప్పుగా చెబుతున్నారని, ఫిబ్రవరి వరకూ ఆ వైరస్ గురించి అంతగా పట్టించుకోలేదని, కానీ అప్పటికే ఆలస్యమైందని అమెరికాలో ప్రతిపక్ష డెమొక్రాటిక్ పార్టీ చెప్పింది.

కరోనా వైరస్ పుట్టుక మూలాల్ని దర్యాప్తు చేసేందుకు వుహాన్‌కు అమెరికా బృందాన్ని మిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ చేసిన డిమాండ్‌ను చైనా స్పష్టంగా తిరస్కరించింది. తాము కూడా కోవిడ్ 19 బాధితులమే కానీ నేరస్థులం కామని చెప్పింది. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ ప్రతినిధి జెంగ్ షుయాంగ్ స్పందిస్తూ ‘ఈ వైరస్ మానవాళి అంతటికీ శత్రువే’ అని మీడియా సమావేశంలో అన్నారు. అమెరికా దర్యాప్తు బృందాన్ని పంపిస్తుందని ట్రంప్ చెప్పడంపై స్పందిస్తూ ‘అది ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా కనబడవచ్చు. ఇతర దేశాల్లాగే చైనా కూడా ఈ వైరస్‌కు గురైంది. మేం కూడా బాధితులమే. దాంతో ఏమీ కలిసి పనిచేయలేదు’ అని తీవ్రంగా అన్నారు.

‘ఈ ప్రాణాంతక వ్యాధి పుట్టినప్పటి నుంచీ చైనా ఏ విషయమూ దాచలేదు. అన్నీ బహిరంగంగానే చెబుతోంది. పారదర్శకంగా, బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తోంది. ఈ వ్యాధిని రూపుమాపేందుకు పటిష్టమైన, బలమైన చర్యలు తీసుకుంది. అవి మానవాళికే ఒక విలువైన అనుభవం. ఈ వ్యాధితో ఎలా వ్యవహరించాలో ఇతర దేశాలు తెలుసుకున్నాయి. ఇది కూడా మేం ప్రపంచానికి అందించిన ముఖ్యమైన సేవ. అంతర్జాతీయ సమాజం కూడా మెచ్చుకొంది’ అని జెంగ్ అన్నారు. అమెరికాలో ఇంతవరకూ కోవిడ్ 19 మృతుల సంఖ్య 41,000కు, వ్యాధి సోకిన వారి సంఖ్య 7,64,000కు చేరుకుంది. 2009లో హెచ్ 1ఎన్ 1 ఇన్‌ఫ్లుయెంజా, అలాగే హెచ్‌ఐవి/ఎయిడ్స్ అమెరికాలోనే పుట్టాయని, 2008లో అమెరికాలో వచ్చిన ఆర్థిక సంక్షోభంతో ప్రపంచమే ఆటుపోట్లకు గురైందని, మరి వాటికి అమెరికా బాధ్యత వహించాలని ఎవరైనా అడుగుతారా?’ నిలదీశారు.

US wants to send team inside China to probe Covid-19