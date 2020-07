భారతీయ విద్యార్థులకు అమెరికా భారీ షాక్

ఆన్‌లైన్ కోర్సులతో దేశం విడిచి వెళ్లాల్సిందే

కరోనాతో అమెరికా విద్యా విధానంలో మార్పులు

లక్షలాది విదేశీ విద్యార్థుల ఆశలు ఆవిరి

వచ్చే సెమిస్టర్ నుంచి వర్తిస్తుందని అమెరికా ప్రకటన

న్యూయార్క్: అమెరికాలో చదువుకుంటున్న లక్షలాది మంది భారతీయ విద్యార్థులకు తీవ్ర నష్టం చేకూర్చే మరో కఠినమైన నిర్ణయాన్ని అమెరికా ప్రభుత్వం తీసుకుంది. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా వచ్చే సెమిస్టర్‌లో ప్రత్యక్ష బోధన నుంచి ఆన్‌లైన్ తరగతులకు మారిపోయే విశ్వవిద్యాలయాలలో చదువుకునే విదేశీ విద్యార్థులు దేశం విడిచి వెళ్లాల్సి ఉంటుందని అమెరికా ఫెడరల్ ఇమిగ్రేషన్ శాఖ ప్రకటించింది. దేశం విడిచి వెళ్లని విదేశీ విద్యార్ధులను బలవంతంగా పంపించవలసి వస్తుందని కూడా ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్-డిసెంబర్ సెమిస్టర్‌కు ఇది వర్తిస్తుంది. అయితే, 2020 సెమిస్టర్‌లో పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌లోనే తరగతులు నిర్వహిస్తున్న విద్యా సంస్థలలో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు అమెరికాలోనే ఉండవచ్చని ఇమిగ్రేషన్ అండ్ కస్టమ్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్(ఐసిఇ) సోమవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

వచ్చే సెమిస్టర్‌లో పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌లో చదువుకోవడానికి విద్యాసంస్థలలో అడ్మిషన్లు తీసుకున్న విద్యార్థులకు అమెరికా విదేశాంగ శాఖ వీసాలు మంజూరు చేయదని, అదే విధంగా అమెరికాలోకి ఈ విద్యార్థులు ప్రవేశించకుండా అమెరికా కస్టమ్స్, సరిహద్దు రక్షణ శాఖ అడ్డుకుంటుందని ఐసిఇ స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే తమ పేర్లను ఈ విద్యా సంస్థలలో నమోదు చేసుకున్న విద్యార్థులు వ్యక్తిగత బోధన జరిగే స్కూళ్లకు బదిలీ చేసుకోవడం వంటి ఇతర ప్రత్యామ్నాయాలను చూసుకోవాలని సూచించింది.

అమెరికా విశ్వవిద్యాలయాలు, కళాశాలల్లో అకడమిక్ డిగ్రీలు చేసేందుకు విదేశీ విద్యార్థులు ఎఫ్-1 వీసాలపై అమెరికాకు వస్తారు. వెకేషనల్ సంస్థలలో టెక్నికల్ ప్రోగ్రామ్స్ లేదా ఇతర గుర్తింపు పొందిన నాన్ అకడమిక్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్, భాషా శిక్షణ కార్యక్రమం కాని కోర్సులలో చదివేందుకు ఎం-1 వీసాపై ఇక్కడకు వస్తారు. స్టూడెంట్ అండ్ ఎక్స్‌చేంజ్ విజిటర్ ప్రోగ్రామ్ తాజా నివేదిక ప్రకారం చైనా తర్వాత అత్యధికంగా భారతీయ విద్యార్థులే అమెరికాలో విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. 2017-2018లో చైనా నుంచి 4,78,732 మంది విద్యార్థులు అమెరికాకు రాగా భారతదేశం నుంచి 2,51,290 మంది విద్యార్థులు ఇక్కడకు వచ్చారు.

2018 నాటికి భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య 4,157 పెరిగింది. అమెరికాలో ప్రస్తుతం చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు వ్యక్తిగత బోధన జరిగే విద్యా సంస్థలకు మారిపోవాలని, లేని పక్షంలో వారు దేశాన్ని విడిచి వెళ్లక తప్పదని ఐసిఇ పేర్కొంది. కాగా, వ్యక్తిగత బోధనా తరగతులతోపాటు ఆన్‌లైన్ తరగతులు వంటి హైబ్రీడ్ మోడల్ తరహా విధానాన్ని అవలంబించే విద్యాసంస్థలలో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు ఒకటి కన్నా ఎక్కువ తరగతులు లేదా ఆన్‌లైన్‌లో మూడు క్రెడిట్ హవర్స్ తీసుకోవడానికి అనుమతిస్తామని ఐసిఇ తెలిపింది.

