హైదరాబాద్: ఒక రాజధాని మాత్రమే ఉండాలా లేక మూడు రాజధానులు ఉండాలా అన్న విషయమై ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అధికార వైఎస్‌ఆర్‌సిపి, ప్రతిపక్ష టిడిపితోసహా ఇతర విపక్షాలు ఘర్షణ పడుతుండగా దాదాపు రెండు దశాబ్దాలు క్రితం ఏర్పడిన ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఈనాటికీ అసలు రాజధాని అంటూ ఏదీ లేకపోవడం విశేషం. 2014లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణను వేరు చేసి కొత్త రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత తెలంగాణకు హైదరాబాద్ రాజధానిగా మిగిలిపోగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త రాజధాని ఏర్పాటు చేసుకోవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధానిగా పదేళ్లు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ అప్పటి ఎపి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించి రాజధాని నిర్మాణం కోసం రైతుల నుంచి 33 వేల ఎకరాల భూమిని సమీకరించారు.

2019లో ఎపిలో అధికారంలోకి వచ్చిన జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి సారథ్యంలోని వైఎస్‌ఆర్‌సిపి ప్రభుత్వం తాజాగా మూడు రాజధానుల కోసం అసెంబ్లీలో బిల్లును ఆమోదించింది. అయితే శాసనమండలిలో అధిక సంఖ్యాబలం ఉన్న టిడిపి, ఇతర విపక్షాలు ఈ ప్రతిపాదనలను సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపేలా చర్యలు తీసుకున్నాయి. ఇక ఎపిలో రాజధానిగా అమరావతి మాత్రమే కొనసాగుతుందా లేక అమరావతితోపాటు విశాఖపట్నం, కర్నూలు రాజధానులుగా ఏర్పడతాయా అన్నది వేచి చూడాల్సిందే.

ఇదిలా ఉంటే, 2000 నవంబర్ 8న ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ నుంచి వేరుపడి కొత్తగా ఏర్పడిన ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రానికి 19 సంవత్సరాలు పూర్తయినా నేటికీ శాశ్వత రాజధాని అంటూ లేకపోవడం విచిత్రం.

తెలంగాణ ప్రజల తరహాలోనే హిమాలయ పర్వత ప్రాంతానికి చెందిన ఉత్తరాఖండ్ ప్రజలు కూడా దశాబ్దాలుగా పోరాడి ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఐదు ప్రభుత్వాలు, ఎనిమిది మంది ముఖ్యమంత్రులు మారారు. అయినా రాజధాని మాత్రం ఏర్పడలేదు. బిజెపి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు చెరో దశాబ్దం పాటు పాలించినా పరిస్థితిలో మాత్రం మార్పులేదు. అయితే ఉత్తరాఖండ్‌కు డెహ్రాడూన్ రాజధాని కదా అని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. పత్రికల్లో, పాఠ్యపుస్తకాల్లో ఆ రాష్ట్ర రాజధాని డెహాడూన్ అని చాలామంది చదివి ఉంటారు. కాని..అది పొరపాటు. ఉత్తరాఖండ్‌కు డెహ్రాడూన్ కేవలం తాత్కాలిక రాజధాని మాత్రమే తప్ప శాశ్వత రాజధాని కాదు.

ఉత్తరాఖండ్‌ను ఏర్పాటు చేసే సమయంలో రాష్ట్రానికి శాశ్వత రాజధానిని కేంద్రం ప్రకటించలేదు. ప్రత్యేక ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర ఉద్యమకారులు మాత్రం గైర్‌సైన్‌ను రాజధానిగా ప్రకటించాలని మొదట్నుంచి డిమాండు చేస్తున్నారు. అల్మోరా, గఢ్వాల్, చమోలీ జిల్లాలకు దారితీసే ముక్కోణ జంక్షన్ వద్ద రాష్ట్రానికి నడిబొడ్డున ఉన్న గైర్‌సైన్ రాజధానికి అనుకూల ప్రాంతమని ఉద్యమకారులు వాదిస్తున్నారు. పైగా, ప్రత్యేక ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాన్ని కోరుకుంది ప్రధానంగా పర్వత ప్రాంతాలకో ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఉండాలనే. పర్వత ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజల అవసరాలు తీరేందుకు ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలని వారు ఆశించారు.

అయితే 2000 సంవత్సరంలో ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు రాజధానికి సంబంధించి ఒప్పందమేదీ కుదరకపోవడంతో అప్పటికే బాగా అభివృద్ధి చెందిన డెహ్రాడూన్‌ను తాత్కాలిక రాజధానిగా ప్రకటించారు. శాశ్వత రాజధాని ఏర్పడే వరకు తాత్కాలిక రాజధానిగా డెహ్రాడూన్ కొనసాగుతుందని అప్పట్లో కేంద్రం ప్రకటించింది. ఎన్నికలు జరిగిన ప్రతిసారి శాశ్వత రాజధానిగా గైర్‌సైన్‌ను ఏర్పాటు చేస్తామని అన్ని పార్టీలు వాగ్దానం చేస్తూనే ఉన్నాయి. కాని..శాశ్వత రాజధాని విషయంలో ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు పడలేదు.

ఇందుకు ప్రధాన కారణం ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల నాయకులందరూ డెహ్రాడూన్‌లోనే నివాసాలను ఏర్పర్చుకుని సౌకర్యవంతమైన జీవితానికి అలవాటుపడి పోవడం. ఒక్కసారి రాష్ట్ర రాజధాని గైర్‌సైన్‌కు మారితే ప్రభుత్వంపై తమ పట్టు కోల్పోతామని సంపన్న వర్గాలు భావించడం కూడా మరో కారణం. దీంతో సంవత్సరానికోసారి ఒక అసెంబ్లీ సమావేశాలను నిర్వహించుకోవడానికి మాత్రమే గైర్‌సైన్ పరిమితమైపోయింది. తాత్కాలికమే అయినప్పటికీ రాష్ట్ర రాజధానిగా డెహ్రాడూన్ సర్వాధికారాలనూ అనుభవిస్తోంది.

