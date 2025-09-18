Thursday, September 18, 2025
Homeవార్తలుజాతీయ వార్తలు
జాతీయ వార్తలుతాజా వార్తలు

ఉత్తరాఖండ్‌ లో వరద బీభత్సం..పలు గ్రామాలు జలమయం

6
- Advertisement -
- Advertisement -

ఉత్తరాఖండ్‌ను గురువారం మరోసారి వరద బీభత్సం దెబ్బతీసింది. ఉత్తరాఖండ్‌లోని ఛమోలీ జిల్లాలోని గోపేశ్వర్ ప్రాంతంలో భారీ కుండపోత వర్షాలు తరువాత కొండచరియలు విరిగిపడటం, ఆకస్మిక వరదలతో ఓ వ్యక్తి దుర్మరణం చెందాడు. 11 మంది గల్లంతు అయ్యారని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.జిల్లాలోని నాలుగు గ్రామాల వర్షాల ధాటికి భీతిల్లాయి. ఎక్కడ చూసినా చెట్లు విరిగిపడటం, ఇళ్లు కూలిపోవడం, ఇళ్లపై కొండచరియలు కూలడంతో జనజీవితం అస్థవ్యవస్థం అయింది. కుంటారీ గ్రామంలో ఓ వ్యక్తి శవాన్ని అక్కడి చెత్తాచెదారంలో కనుగొన్నారు.

ఇద్దరు మహిళలు, ఓ బాలుడిని అతి కష్టం మీద రక్షించారు. పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర అత్యయిక పరిస్థితులు నిర్వహణ కేంద్రం అధికారులు డెహ్రాడూన్‌లో తెలిపారు. మృతుడిని 42 సంవత్సరాల నరేంద్ర సింగ్‌గా గుర్తించారు. కొండ చరియలు విరిగిపడిన ఘటనలో 14 మంది గల్లంతు అయినట్లు ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామి డెహ్రాడూన్‌లో తెలిపారు. వారి జాడ తెలుసుకునేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారని వివరించారు. గ్రామాలలో అనేక ఇళ్లు కుప్పకూలడం, పశువుల కొట్టాలు ధ్వంసం కావడం జరిగింది. డెహ్రాడూన్ పరిసర ప్రాంతాలలో రెండు రోజులుగా కుండపోత వానలు కురుస్తూ ఉండటంతో జనజీవితం స్తంభించింది.

Also Read: ఆల్మట్టి ఎత్తు పెరిగితే తెలంగాణకు భారీ నష్టం

- Advertisement -
Previous article
ఎసిబి వలలో ఆర్‌ఐ, డిప్యూటీ సర్వేయర్
Next article
అర్ధరాత్రి లిఫ్ట్ కావాలంటూ ద్విచక్ర వాహనదారులకు మస్కా

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

మేడారం జాతర మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్దం

శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టులో భారీగా బంగారం పట్టివేత

హైదరాబాద్ అంటే హైటెక్ సిటీ కాదు..నిజమైన హైదరాబాద్ బస్తీల్లో ఉంది: కిషన్‌రెడ్డి

రేపు ఛత్తీస్‌ఘడ్‌కు మంత్రి ఉత్తమ్

అర్ధరాత్రి లిఫ్ట్ కావాలంటూ ద్విచక్ర వాహనదారులకు మస్కా

ఎసిబి వలలో ఆర్‌ఐ, డిప్యూటీ సర్వేయర్

అఫ్జల్‌సాగర్‌లో గల్లంతైన వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యం

ఢిల్లీకి సిఎం రేవంత్‌రెడ్డి

బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కేసులో నలుగురు అరెస్ట్

ఆల్మట్టి ఎత్తు పెరిగితే తెలంగాణకు భారీ నష్టం

ఫ్యాన్స్‌కి గుడ్‌న్యూస్.. ‘మహావతార్ నరసింహా’ ఒటిటి రిలీజ్ ఎప్పుడంటే..

ఆసియాకప్: టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న అఫ్ఘానిస్థాన్

మంథని కోర్టుకు సిబిఐ బృందం

ఛత్తీస్‌గఢ్ ఎన్‌కౌంటర్‌లో మహిళా నక్సలైట్ మృతి

సెంట్రల్ సాఫ్ట్ వేర్ వాడి ఓటర్లపేర్లు తొలగించారు: రాహుల్ గాంధీ

శబరిమలలో బంగారం మాయం

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బచ్చా గాడిని పెట్టి గెలిపిస్తా: మంత్రి పొంగులేటి

సోషల్ మీడియాలో నాపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు:కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి

మోహన్‌లాల్ ‘వృషభ’ టీజర్ వచ్చేసింది.. యాక్షన్ కేక

ఆ దేశంలో టి-20 సిరీస్.. విండీస్‌కి కొత్త కెప్టెన్

ఎయిరిండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ విమానానికి తప్పిన ప్రమాదం

జిఎస్టి అమలు గేమ్ ఛేంజర్ గా మారింది: చంద్రబాబు

రాహుల్ ఆరోపణలు నిరాధారం.. అవాస్తవం: ఎన్నికల సంఘం

పదవికి రాజీనామా, పార్టీ మారుతున్నట్లు దుష్ప్రచారం: రాజగోపాల్ రెడ్డి

వామన రావు హత్య కేసులో.. మంథని కోర్టుకు సిబిఐ బృందం

‘ఒజి’ నుంచి మరో అప్‌డేట్.. కీలక పాత్రలో ప్రకాశ్‌రాజ్

పాక్ ఫీల్డర్ నిర్లక్ష్యం. అంపైర్ తలకి తీవ్ర గాయం..

రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ లా మాట్లాడితే ఎలా?: పేర్నినాని

కర్నూలు జిల్లాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత

రేణిగుంట ఇండస్ట్రీయల్ ఏరియాలో అగ్నిప్రమాదం

‘కల్కి’ నుంచి దీపికా ఔట్.. కారణాలు ఏంటో మరీ..

జ్యూస్ తాగుతూ గుండెపోటుతో యువకుడు మృతి

మద్యం నియంత్రణకు ప్రభుత్వం అన్నిరకాల చర్యలు : కొల్లు రవీంద్ర

ఫేక్ అప్లికేషన్లు, ఫేక్ లాగిన్ ఐడిలతో ఓట్లను తొలగించారు: రాహుల్

ఎపి శాసనమండలిలో గందరగోళం… వాయిదా

రామ్‌గోపాల్ వర్మపై కేసు నమోదు… మాజీ ఐపిఎస్ అధికారి ఫిర్యాదు

వనపర్తిలో బోల్తాపడిన ఆటో పైనుంచి వెళ్లిన లారీ: ఇద్దరు మృతి

అందమైన ప్రేమ కథ

ఇండియా ఎ 116/1

ఇంటిల్లిపాది కలిసి చూసే మంచి సినిమా

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.