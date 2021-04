28 నుంచి 18 ఏండ్లు పైబడ్డ వారికి రిజిస్ట్రేషన్

1 నుంచి 3వ విడత వ్యాక్సినేషన్

కొవిన్ పోర్టల్‌తో పేర్ల నమోదు

తాజా మార్గదర్శకాలు జారీ

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో మే 1 నుంచి ఆరంభం అయ్యే 3వ విడత కరోనా వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియకు ఏర్పాట్లు ఆరంభం అయ్యాయి. సంబంధిత అంశానికి సంబంధించి గురువారం కేంద్ర ప్రభుత్వం విధివిధానాలతో కూడిన మార్గదర్శకాలను వెలువరించింది. ఇప్పటి వ్యాక్సినేషన్‌కు ప్రత్యేకత ఉంది. దేశంలో 18 ఏండ్లు పైబడ్డ వారందరికీ కొవిడ్ టీకాలు వేస్తారు. వారిని కరోనా టీకా కార్యక్రమం పరిధిలోకి తీసుకువస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్న నేపథ్యంలో ఈ వయో పరిమితిలోని వారు ఏ విధంగా టీకాలు పొందవచ్చు? ఇందుకు వారు ఏమి చేయాలనే అంశాలను వివరించారు.

ఈ నెల 28వ తేదీ నుంచి కొవిన్ వెబ్‌సైట్‌లో యువత తమ పేర్లు రిజిస్టర్ చేసుకోవల్సి ఉంటుంది. టీకా పంపిణీ ఆరంభానికి 48 గంటల ముందు ఈ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. దేశంలో సెకండ్‌వేవ్ ఉధృతితో యువతను కూడా టీకా కార్యక్రమంలో చేర్చారు. యువత సంఖ్యను దృష్టిలో పెట్టుకుని తగు విధంగా టీకాలు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇప్పటికి దేశంలో కొవిషీల్డ్, కొవాగ్జిన్‌లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీనికి తోడు రష్యా టీకా స్పుత్నిక్ కూడా రానుంది. ఇతర దేశాల టీకాల సమగ్రత సమర్థతలను నిర్థారించుకుని వాటికి కూడా వాడకపు అనుమతిని ఇస్తారు.

కొవిన్ పోర్టల్‌లో నమోదు ప్రక్రియ

కొవిన్ పోర్టల్ కొవిన్ గవ్, ఇన్‌ను లాగిన్ చేయాలి. సెల్ నెంబరు నమోదు చేయాలి. ఓటిపి వస్తుంది. దీనిని నిర్థారించుకుని వెరిఫై బటన్‌ను క్లిక్ చేయాలి. ఓకె అయితే వ్యాక్సినేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. తరువాత ఐడికార్డు, పేరు , పుట్టిన తేదీ వంటి వివరాలు నమోదు చేయాలి. రిజిస్టర్ అనే బటన్‌ను నొక్కాలి, దీనితో పేరు వివరాలు నమోదు అవుతాయి. రిజిస్ట్రేషన్ అయితే టీకా వేయించుకునేందుకు తేదీని ఎంచుకునే వీలేర్పడుతుంది.

