అమెరికాలో మొదటిసారి 30 వేల మందిపై భారీగా వ్యాక్సిన్ ట్రయల్స్ ప్రారంభం

ఎన్‌ఐహెచ్, మోడెర్నా సమష్టి వ్యాక్సిన్‌పై శాస్త్రవేత్తల ఆశాభావం

వాషింగ్టన్ : ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారి భారీ ఎత్తున అమెరికాలో కొన్ని వేల మందిపై కరోనా వ్యాక్సిన్ ట్రయల్స్ సోమవారం చేపట్టారు. ఈమేరకు అమెరికా ప్రభుత్వ సహాయంతో తయారైన వ్యాక్సిన్లతో దాదాపు 30 వేల మందిపై ట్రయల్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రపంచం లో సాగుతున్న వ్యాక్సిన్ల రేసులో తుది దశలో ఇదొకటి. నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ (ఎన్‌ఐహెచ్) తోపాటు మోడెర్నా సమష్టిగా రూపొందించిన ప్రయోగాత్మక వ్యాక్సిన్ వాస్తవానికి ఎంతవరకు సురక్షితం కల్పిస్తుందో గ్యారంటీ మాత్రం ఇంతవరకు లేదు. దీనికి నిరూపణ అవసరం. వాలంటీర్లు తాము అసలైన వ్యాక్సిన్‌ను పొందుతున్నామా లేక దాని నకలా అన్నది వాళ్లకు తెలీదు.

రెండు డోసుల తరువాత ఏ గ్రూపు వాలంటీర్లు ఎక్కువగా ప్రభావితం అవుతున్నారో రోజువారీ శాస్త్రవేత్తలు చాలా దగ్గరగా పర్యవేక్షించ వలసి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఎక్కడ వైరస్ తీవ్రంగా విజృంభిస్తోందో తనిఖీ లేని చోట ఈ పరిశీలన జరగాలి. దీనికి జవాబు రాబట్టడానికి దురదృష్ట వశాత్తు అమెరికాలో వైరస్ ప్రభావాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఎన్‌ఐహెచ్‌కు చెందిన డాక్టర్ ఆంథోనీ ఫాసీ ఒక పత్రికా సంస్థకు తన అభిప్రాయం వెల్లడించారు. చైనా, బ్రిటన్ ఆక్స్‌ఫర్డ్ యూనివర్శిటీ తయారు చేసిన వ్యాక్సిన్ల తుది దశల ట్రయల్స్ స్వల్ప స్థాయిలో బ్రెజిల్, ఇతర కరోనా పీడిత దేశాల్లో ఈ నెల ప్రారంభమయ్యాయి. కానీ అమెరికా మాత్రం ఏ వ్యాక్సిన్‌కైనా తన స్వంత ట్రయల్స్ భారీస్థాయిలో ప్రారంభించ వలసి ఉంది. ప్రభుత్వ నిధులు అందుతున్న కరోనా నివారణ నెట్‌వర్క్ ప్రతినెలా ఏదో ఒక ప్రముఖ సంస్థ వ్యాక్సిన్‌ను అధ్యయనం చేయడం, తరువాత మరో వ్యాక్సిన్ ను అధ్యయనం చేపట్టడం ఇలా నిరంతర ప్రక్రియ సాగించక తప్పదు.

ప్రతిసారి కొత్తగా 30 వేల మంది వాలంటీర్లను అధ్యయనం లోకి నియమించుకోవాలి. భారీ ఎత్తున సాగుతున్న ఈ అధ్యయనం కేవలం వ్యాక్సిన్ పరీక్షతోనే సరిపోదు. ప్రతి వ్యాక్సిన్ భద్రత సామర్ధం ఎంతవరకు కలిగి ఉందో పూర్తిగా పరీక్షించాలి. ఈ నిబంధనల ప్రమాణాలు అనుసరించి శాస్త్రవేత్తలు మొత్తం అన్ని వ్యాక్సిన్లను చివరకు సరిపోల్చి చూడవలసి ఉంటుంది. వచ్చే ఆగస్టులో ఆక్స్‌ఫర్డ్ వ్యాక్సిన్ తుది ట్రయల్స్ ప్రారంభమౌతాయి. సెప్టెంబర్‌లో జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్, అక్టోబర్‌లో నొవాక్స్, తమ షెడ్యూలు ప్రకారం ట్రయల్స్ పూర్తి చేస్తాయి. వచ్చే వేసవిలో 30 వేల మందిపై అధ్యయనం చేయడానికి ఫిజెర్ సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ విధంగా కొన్నివేల మంది ఈ ప్రయోగాలకు అవసరం కావడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.

ఇటీవల గత కొన్ని వారాలుగా 1,50, 000 మందికి పైగా వాలంటీర్లు ఆన్‌లైన్ ద్వారా నమోదు చేసుకోవడం విశేషం. దీన్ని బట్టి క్లినికల్ ట్రయల్స్‌లో పాల్గొనడానికి వారెంత ఆసక్తి చూపుతున్నారో తెలుస్తుందని వైరలాజిస్టు డాక్టర్ లారీ కొరే చెప్పారు. సీటెల్‌లో హచిన్‌సన్ కేన్సర్ రీసెర్చిలో ఆయన పనిచేస్తున్నారు. వ్యాక్సిన్ల పరీక్షలన్నీ పర్యవేక్షించే బాధ్యతల్లో ఆయన సహకరిస్తున్నారు. ఈ ట్రయల్స్ అమెరికా జనాభా లోని బహుళజాతి వర్గాల వైవిధ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయని చెప్పారు. ముఖ్యంగా తగిన సంఖ్యలో నల్లజాతీయులు, స్పానిష్ తెగల వారిపై ఈ ట్రయల్స్ జరగవలసిన అవసరాన్ని గుర్తు చేశారు.

వ్యాక్సిన్ల తయారీలో స్పీడ్

సాధారణంగా వ్యాక్సిన్ (టీకా) తయారీకి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు, అత్యవసరాల దృష్టా శాస్త్రవేత్తలు వ్యాక్సిన్ల తయారీలో రికార్డు స్థాయిలో స్పీడ్ పెంచ గలుగుతున్నారు. వారి మేథోపరిజ్ఞానానికి తగినట్టు ప్రోత్సాహం కూడా లభిస్తోంది. ప్రపంచ మంతా వారి వైపు చూస్తోంది. కరోనా వైరస్ విషయాన్ని పరిగణన లోకి తీసుకుంటే గత డిసెంబర్ వరకు దీని ఉనికి గురించి ఎవరికీ తెలీదు. చైనా కరోనా జన్యుక్రమాన్ని వివరించిన తరువాత జనవరి 10 నుంచి పరిశోధకులు రంగం లోకి దూకారు. 65 రోజుల తరువాత మార్చిలో అమెరికా లోని ఎన్‌ఐహెచ్ తయారు చేసిన వ్యాక్సిన్ ప్రజలపై పరీక్షించడమైంది. మొదటిదఫా డోసులతో ఆశాజనక ఫలితాలు కనిపించాయి.

మిగతావారికి ప్రోత్సాహం కలిగించాయి. ఇప్పుడీ ట్రయల్‌లో పాలుపంచుకోవడం కొంతవరకు తనకు వ్యాక్సిన్‌పై అవగాహన కలిగిందని సీటెల్‌కు చెందిన జెన్నిఫెర్ హాలెర్ చెప్పారు. మొదటి దశ అధ్యయనంలో హాలెర్‌తోపాటు మరో 44 మంది పాల్గొన్నారు. వాలంటీర్లలో వ్యాధినిరోధక శక్తి ఏమాత్రం పెరిగిందో గమనించారు. దీనివల్ల సురక్షిత వ్యవస్థ కలుగుతుందన్న నమ్మకం వారికి కలిగింది. అయితే కొద్దిగా జ్వరం, చలి, ఇంజెక్షన్ చేసిన చోట నొప్పి తదితర కొన్ని స్వల్ప రుగ్మతలు కూడా కనిపించాయి. ఏదేమైనా అంతా సవ్యంగా జరిగితే మోడెర్నా ట్రయల్స్ నుంచి తరువాత ఆక్స్‌ఫర్డ్ వ్యాక్సిన్ నుంచి కొద్దిపాటైనా మొదటి డేటా లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నారు. అయితే ఈ డేటా లభించడానికి కొన్ని నెలలు పట్టవచ్చు.

