ముంబయి: సెప్టెంబర్ 25 వరకు తలోజా జైలు అధికారులకు లొంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదని విప్లవకవి వరవరరావుకు బాంబే హైకోర్టు వెసులుబాటు కల్పించింది. వరవరరావు వేసిన మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్‌పై ఈ నెల 24న విచారించనున్నట్టు హైకోర్టు తెలిపింది. వైద్యపరమైన అవసరాల దృష్టా తనను ముంబయి నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లేందుకు అనుమతించాలని, తనకిచ్చిన బెయిల్‌ను పొడిగించాలని వరవరరావు తన పిటిషన్‌లో కోరారు. అందుకు జాతీయ దర్యాప్తు ఏజెన్సీ(ఎన్‌ఐఎ) అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఆయనకు బెయిల్ పొడిగించాల్సినంత ఆరోగ్య సమస్యలేమీ లేవని ఎన్‌ఐఎ తెలిపింది. ఎల్గార్ పరిషద్‌మావోయిస్ట్ లింక్ కేసులో అరెస్టయిన 82 ఏళ్ల వరవరరావుకు ఫిబ్రవరి 22న బెయిల్ మంజూరైంది. ఈ నెల 5తో గడువు తీరింది. దాంతో, మరోసారి ఆయన కోర్టును ఆశ్రయించారు.

Varavara rao need not surrender to taloja jail on sept 25