ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న నేరాల సంఖ్య : వెంకయ్యనాయుడు

హైద‌రాబాద్ : ప్రపంచంలో నేరాల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరిగిపోతుందని భారత ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. క్రిమిన‌ల్ కేసుల్లో నిందితులను ప‌ట్టుకునేందుకు సిడిఎఫ్‌డి సంస్థ ఎన్ఐఎ, సిబిఐ తదితర సంస్థ‌ల‌కు క‌చ్చిత‌మైన ఆధారాల‌ను ఇవ్వడం వల్ల సరైన తీర్పులు వచ్చి బాధిత కుటుంబాలకు ఉపశమనం కలుగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. నేరాల నియంత్రణకు ప్రజలు పోలీసులు సహకరించాలని, అప్పుడే సమాజంలో శాంతి పరిఢవిల్లుతుందని ఆయన తెలిపారు. ఉప్ప‌ల్‌లోని భార‌త ప్ర‌భుత్వ సంస్థ సెంట‌ర్ ఫ‌ర్ డిఎన్ఎ ఫింగర్ ‌ప్రింటింగ్ అండ్ డ‌యాగ్నోస్టిక్స్‌(సిడిఎఫ్‌డి)ను వెంక‌య్య నాయుడు శ‌నివారం ఉద‌యం సంద‌ర్శించారు. సిడిఎఫ్‌డిలో కొత్త‌గా ఏర్పాటు చేసిన‌ పీడియాట్రిక్ రేర్ జెనిటిక్ డిస్ఆర్డ‌ర్స్ ల్యాబోరేట‌రీని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో తెలంగాణ హోంమంత్రి మ‌హ‌ముద్ అలీతో సిడిఎఫ్‌డి అధికారులు పాల్గొన్నారు.

Telangana: Vice President M Venkaiah Naidu inaugurates 'Pediatric Rare Genetic Disorders Laboratory' at the Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics (CDFD) in Hyderabad's Uppal area pic.twitter.com/qMSG96AjPy

— ANI (@ANI) February 20, 2021