Tuesday, September 23, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలుసినిమాస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

గుడ్‌న్యూస్ చెప్పిన బాలీవుడ్ కపుల్.. తల్లి కాబోతున్న కత్రినా..

8
- Advertisement -
Vicky Kaushal
- Advertisement -

ముంబై: బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ కత్రినా కైఫ్, విక్కీ కౌశల్ (Vicky Kaushal) శుభవార్త చెప్పారు. తాము తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నట్లు సోషల్‌మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. కత్రినా బేబీ బంప్‌తో ఉన్న ఫోటోని అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ‘‘ఆనందం, కృతజ్ఞతతో నిండిన హృదయాలతో మా జీవితంలోకి సరికొత్త, గొప్ప అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించబోతున్నాము’’ అంటూ విక్కీ కౌశల్, కత్రినా కైఫ్ పోస్ట్ చేశారు. ఈ పోస్ట్ కొంత సమయంలోనే వైరల్‌గా మారింది. సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు ఈ దంపతులకు పెద్ద ఎత్తున అభినందనలు తెలుపుతున్నారు.

కొంతకాలం ప్రేమించుకున్న విక్కీ (Vicky Kaushal), కత్రినాలు 2021లో వివాహ బంధంతో ఒకటయ్యారు. అప్పటి నుంచి కత్రినా తల్లి అవుతుందంటూ చాలాసార్లు వార్తలు వచ్చాయి. కత్రినా వదులుగా దుస్తులు ధరించిన ప్రతీసారి ఆమె తల్లి కాబోతుందని కథనాలు రాశారు. అయితే ఇటీవల కత్రినా బేబీ బంప్‌తో ఓ ఫోటోషూట్ నిర్వహించగా.. ఆ ఫోటోలను ఎవరో లీక్ చేశారు. తాజాగా విక్కీ స్వయంగా తన భార్య గర్భవతి అని వెల్లడించి.. అన్ని పుకార్లకు స్వస్తి పలికాడు.

Also Read : చిరు-పవన్‌ల సినిమా.. ఆర్‌జివి ఆసక్తికర పోస్ట్

- Advertisement -
Previous article
వైద్య కళాశాలను పిపిపి విధానంలో నిర్మిస్తాం: సత్యకుమార్
Next article
బిజెపిలో చేరిన హీరో వరుణ్ సందేశ్ తల్లి

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

బిజెపిలో చేరిన హీరో వరుణ్ సందేశ్ తల్లి

వైద్య కళాశాలను పిపిపి విధానంలో నిర్మిస్తాం: సత్యకుమార్

ఫ్యాన్స్‌కి ‘మిరాయ్’ కానుక.. థియేటర్‌లో ఇక సందడే సందడి

అది ఫేక్ వీడియో.. నిజం తెలుసుకోకుండా ఎలా ప్రసారం చేస్తారు: అక్షయ్

ట్రైబ్యునల్ ముందు రాష్ట్ర వాదనలు స్వయంగా పరిశీలిస్తా: ఉత్తమ్

ఆసీస్‌-ఎతో రెండో మ్యాచ్.. శ్రేయస్ అయ్యర్ కీలక నిర్ణయం

స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు.. విద్యార్థులకు తప్పిన ప్రమాదం

చిరు-పవన్‌ల సినిమా.. ఆర్‌జివి ఆసక్తికర పోస్ట్

రైస్ మిల్లు గోడ కూలి తండ్రి, కూతురు మృతి

పారిపోదామని.. విమాన టైర్‌లో కూర్చున్నాడు.. చివరకి..

దసరా నాడు టైటిల్ ప్రకటన

ప్రేక్షకులను బాగా నవ్వించే సినిమా

‘ప్రాణం ఖరీదు’తో నటుడిగా ప్రాణం పోసుకొని..

గ్లోబల్ సిటీగా కోర్ అర్బన్

సింగరేణి కార్మికులు 34 శాతం బోనస్

వేగవంతంగా భూసేకరణ

నేడు మేడారానికి సిఎం రేవంత్ రెడ్డి

కాల్మొక్తా… ఒక్క బస్తా ఇప్పించండి

రూ.50 వేల కోట్ల భూమికి విముక్తి

కార్.. వార్

హైదరాబాద్ లో దంచి కొట్టిన వాన.. రోడ్లన్నీ నదులాయే

దక్కన్ సిమెంట్‌లో యుద్ధకాండ

ర్యాగింగ్ భూతానికి ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి బలి

హద్దు మీరిన పాక్ ఆటగాళ్లు

మంగళవారం రాశి ఫలాలు (23-09-2025)

మావోయిస్టులకు భారీ ఎదురుదెబ్బ

విచారణలో తెలియదు…గుర్తులేదు…అని చెబుతున్నారు.. ఆయన బెయిల్ రద్దు చేయండి!

అల్పపీడన ప్రభావం.. మరో నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు

టిజిపిఎస్‌సి సభ్యులుగా మరో ముగ్గురి నియామకం

బతుకమ్మ వేడుకలపై పోలీసుల ఆంక్షలా?: రాంచందర్ రావు

బండి సంజయ్ కి జగదీష్ రెడ్డి కౌంటర్

సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టుకు ఛత్తీస్‌ఘడ్ సర్కార్ అంగీకారం

ఆర్‌టిసి కార్మికులకు గుడ్ న్యూస్..

ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి అసలు బ్రెయినే లేదు: జగదీష్‌రెడ్డి ఎద్దేవా

భారత ఆటగాళ్లు క్యాచ్‌లు వదిలేయడానికి కారణం అదే: గవాస్కర్

ఆ లగ్జరీ కార్లు మీ వద్దకు ఎలా వచ్చాయి?.. కెటిఆర్‌ను ప్రశ్నించిన బండి

జిఎస్టీ తగ్గింపుతో తెలంగాణకు రూ.7వేల కోట్ల నష్టం: రేవంత్‌ రెడ్డి

సింగరేణి కార్మికులకు దసరా బోనస్ ప్రకటించిన సర్కార్..

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో ఎన్‌కౌంటర్.. ఇద్దరు మావోయిస్టుల మృతి

ఓటుకు నోటు కేసు.. సుప్రీంలో వాదనలు పూర్తి.. తీర్పు రిజర్వ్

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.