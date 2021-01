ఫిబ్రవరిలో ఏడడుగులేయనున్న విఘ్నేష్, నయన్..

డైరెక్టర్ విఘ్నేష్ శివన్‌తో లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పీకల్లోతు ప్రేమలో ఉంది. వీరి ప్రేమాయణం మొదలైన దగ్గర నుండి పెళ్లి అంటూ ఇప్పటికే అనేక రూమర్స్ వస్తున్నాయి. అయితే తమ వ్యక్తిగత బంధానికి శుభం కార్డ్డు పలుకుతూ ఫిబ్రవరిలో ఈ ప్రేమికులు వివాహం చేసుకోబోతున్నారని తెలిసింది. తమిళనాడులోని ఓ చర్చిలో పెళ్లి చేసుకుని దాంపత్య జీవితలోకి అడుగు పెట్టబోతున్నారట. ఏదేమైనా ఎప్పటినుండో నయనతార పెళ్లి రూమర్లు అనేక సార్లు హడావుడి చేశాయి. కానీ నయనతార మాత్రం ఎప్పటిలాగే తన ప్రేమ మైకంలోనే ఉండిపోయింది. అయితే త్వరలో వీరిద్దరూ పెళ్లితో ఒక్కటవుతున్నారట. కాగా పెళ్లికి నయనతార తొందరపడకపోయినా విఘ్నేష్ శివన్ ఇంట్లో మాత్రం తొందరపెడుతున్నారని.. అందుకే నయన్ కూడా పెళ్లికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందని సమాచారం.

Vignesh and Nayan to get married in February?