చెన్నై: దేశంలో కరోనా రెండో వేవ్ కల్లోలమే సృష్టించింది. సెకండ్ వేవ్ ను నియంత్రించేందుకు సింఎం సహాయనిధికి విరాళాలు అందించాలని సిఎం ఎంకె స్టాలిన్ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు సిఎంఆర్ఎఫ్ కు విరాళాలు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ సేతుపతి సెక్రటేరియట్ తో సిఎం స్టాలిన్ ను కలిసి పాతిక (25,00,000) లక్షల రూపాయల చెక్ అందించారు. ప్రస్తుతం విజయ్ సేతుపతి తమిళంతోనే కాదు తెలుగు సినిమాలతోను బిజిగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. కాగా.. గత కొద్ది రోజుల క్రితం తమిళ నటులు సూర్య, కార్తి ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ ను కలిసి కోటి రూపాయలు, మురుగ‌దాస్ 25 ల‌క్ష‌లు, అజిత్ 25 ల‌క్ష‌లు, సౌంద‌ర్య ర‌జ‌నీకాంత్ భ‌ర్త్ విశాగ‌ణ్ కోటి రూపాయ‌లు, ద‌ర్శ‌కుడు వెట్రిమార‌న్ రూ.10 ల‌క్ష‌లు విరాళంగా అందించారు. ఇంకా విరితో పాటు పలువురు ప్రముఖులు కూడా విరాళాలు అందజేశారు.

Actor @VijaySethuOffl today contributed a sum of ₹ 25 Lakhs to the Tamil Nadu Chief Minister's Relief fund. The actor met Honourable TN Chief Minister @mkstalin at the Secretariat and presented a cheque for the amount. pic.twitter.com/SSk71TBFkV

