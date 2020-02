చెన్నై: తమిళనాట కొత్త రాజకీయ గాలి వీస్తోందా? తాజా పరిణామాలు చూస్తుంటే తమిళనాడు రాజకీయాలలో పెనుమార్పులు జరిగే అవకాశాలు ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తున్నాయి. తమిళ అగ్ర సినీ నటులలో ఒకరైన విజయ్‌కు విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఇటీవలి కాలంలో ఆయన ప్రతి చిత్రంలో రాజకీయ, సామాజిక అంశాలు ప్రధానంగా ప్రస్తావనకు వస్తున్నాయి. ఆయన రాజకీయాలలోకి రావాలంటూ ఎంతో కాలంగా ఆయన అభిమానులు అర్థిస్తున్నారు. తమిళనాడులోని అధికార అన్నాడిఎంకెకు వ్యతిరేకిగా ముద్రపడిన విజయ్ ఇప్పుడు బిజెపికి కూడా టార్గెట్‌గా మారినట్లు తాజా పరిణామాలు సూచిస్తున్నాయి. గత వారం ఆదాయం పన్ను శాఖ విజయ్ నివాసంపై దాడి జరిపి 23 గంటలకు పైగా ఆయనను ప్రశ్నించడం, ఆయన నివాసంలో కోట్లాది రూపాయల బ్లాక్‌మనీ బయటపడినట్లు ప్రచారం జరగడంతో ఆయన అభిమానుల్లో ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంటోంది.

దీని ఫలితంగా విజయ్ సొంత జిల్లా మదురైలో దళపతి(విజయ్‌కు అభిమానులు ఇచ్చిన బిరుదు) రాజకీయాల్లోకి రావాలని, ఆయన ఒక్కరే తమిళనాడును కాపాడగలరన్న నినాదాలతో పెద్ద ఎత్తున పోస్టర్లు వెలిశాయి. ఇందులో మరో విశేషమేమిటంటే ఒక పోస్టర్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి, రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్ విజయ్‌తో కలసి ఉండడం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను మేము కాపాడాము. ఇక సంక్షుభిత తమిళనాడును నువ్వే కావాడి ప్రజల సంక్షేమం బాధ్యత చేపట్టాలి అంటూ జగన్, ప్రశాంత్ కిశోర్ కలసి విజయ్‌కు సూచిస్తున్నట్లు ఆ పోస్టర్‌లో రాయడం కొసమెరుపు.

