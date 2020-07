న్యూఢిల్లీ: ఉత్తర్ ప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్‌లో ఎనిమిది మంది పోలీసుల మరణానికి కారకుడైన పేరుమోసిన రౌడీ షీటర్ వికాస్ దూబేకు పోలీసుల చేతిలో చావు ఖాయమని అతని తల్లే స్వయంగా హెచ్చరించింది. తన కుమారుడు చేసిన అకృత్యం ఎంత ఘోరమైనందంటే అతను గనక పోలీసులకు దొరికితే వారు ఎన్‌కౌంటర్ చేయడం తధ్యమని వికాస్ దూబే తల్లి సరళా దేవి స్పష్టం చేశారు. 48 ఏళ్ల వికాస్ దూబే తన అనుచరులతో కలసి శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కాన్పూర్ దేహత్‌లోని బిక్రూ గ్రామంలో తనను అరెస్టు చేయడానికి వచ్చిన పోలీసులపై కాల్పులు జరిపి 8 మంది పోలీసుల మరణానికి కారకుడయ్యాడు.

పోలీసులు పట్టుకోకముందే వికాస్ వారికి లొంగిపోవడం మంచిదని సరళా దేవి చెప్పారు. పోలీసుల కంటపడకుండా పరారీలోనే కొనసాగాలని భావిస్తే పోలీసులు ఎన్‌కౌంటర్‌లో చంపివేయవచ్చని ఆమె అన్నారు. తన కుమారుడు చేసిన ఘోరమైన నేరానికి అతను కనిపిస్తే కాల్పివేయాలని కూడా ఆమె పోలీసులకు పిలుపు ఇచ్చారు. పోలీసులను మట్టుపెట్టిన అనంతరం తప్పించుకు పారిపోయిన వికాస్ దూబే కోసం 25కి పైగా యుపి పోలీసు బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. యుపి పోలీసులకు చెందిన ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ కూడా దూబేను పట్టుకునేందుకు రంగంలోకి దిగింది. దూబే ఆచూకీ తెలిపిన వారికి రూ. 50 వేల బహుమానం అందచేస్తామని పోలీసు శాఖ ప్రకటించింది. సమాచారం ఇచ్చిన వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని కూడా హామీ ఇచ్చింది.

స్థానిక పోలీసు అధికార వర్గాల ప్రకారం దూబేను అరెస్టు చేసేందకు బిక్రూ గ్రామానికి వెళ్లిన పోలీసు బృందాలపై రౌడీ మూకలు మూడు వైపుల నుంచి దాడులు చేశాయి. ఇళ్ల మిద్దెల నుంచి దుండగులు కాల్పులు జరపడంతో పోలీసులు ఆత్మరక్షణ కోసం పరుగులు తీయగా వారిని వెంబడించిన మరికొందరు దుండగులు వారి నుంచి తుపాకులు లాక్కుని కాల్పులు జరిపారు. కాగా, బిక్రూ గ్రామంలోకి పోలీసులు ప్రవేశించకుండా రోడ్డుకు అడ్డంగా పెట్టిన జెసిబిని స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు దానితోనే దూబే ఇంటిని, అతనికి చెందిన రెండు కార్లను ధ్వంసం చేశారు. 1993 నుంచి అనేక నేరాలకు పాల్పడిన వికాస్ దూబే 2001లో బిజెపి నాయకుడు సంతోష్ శుక్లాను పోలీసు స్టేషన్‌లోనే హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే సాక్షి ఎదురుతిరగడంతో దూబే ఆ కేసులో నిర్దోషిగా బయటపడ్డాడు.

Vikas dubey mother said my son is a terrorist kill him