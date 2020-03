ఆ విలన్ తమ్ముడు ఆత్మహత్య… వెలుగులోకి కొత్త కోణం

చెన్నై: విలన్ ఆనంద్ రాజు సోదరుడు కనకసబై ఆత్మహత్యలో కొత్త కోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. కనకసబై చిట్టీల వ్యాపారం, వడ్డీ వ్యాపారంలో నష్టాలు రావడంతో ఆత్మహత్య చేసుకొని ఉంటాడని పోలీసులు తొలుత భావించారు. కానీ తన తమ్ముడు ఓ ఇంటి కొనుగోలు విషయంలో మోసపోయాడని అందుకే ఆత్మహత్య చేసుకొని ఉండొచ్చిన ఆనంద్ రాజు అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు. దీనిపై పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు జరిపారు. ఆయన ఉంటున్న ఇంటిలో ఓ లేఖను పోలీసులు గుర్తించారు. తన ఆత్మహత్యకు కారణం అన్నయ్య భాస్కర్, అతడి కుమారుడు శివ చంద్రన్ అని సూసైడ్ లేఖలో పేర్కొన్నాడు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి వారిని అదుపులోకి తీసుకొన్నారు. ఆనంద్ రాజు తెలుగు, తమిళ్, మళయాళంలో వంద సినిమాలలో విలన్ గా నటించాడు.

Villain Anandraj’s Brother Kanagasabai Passes away,Anandraj is a popular actor and politician who has acted in villain roles in several Tamil films and has appeared in over a hundred films