విరాట్ ఔట్ …. టీమిండియా 56/2

మౌంట్ మౌంగనూయి: భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో టీమిండియా 10 ఓవర్లలో రెండు వికెట్లు కోల్పోయి 56 పరుగులతో ఆటను కొనసాగిస్తోంది. మయాంక్ అగర్వాల్ ఒక పరుగు చేసి జమ్సీన్ బౌలింగ్ లో క్లీన్ బౌల్డయ్యాడు. విరాట్ కోహ్లీ తొమ్మిది పరుగులు చేసి బెనట్ బౌలింగ్ లో జమ్సీన్ కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం క్రీజులో పృధ్వీషా (22), శ్రేయస్ అయ్యర్ (01) పరుగుతో క్రీజులో ఉన్నారు. ఇప్పటికే కివీస్ రెండు మ్యాచ్ లు గెలిచి సరీస్ ను కైవసం చేసుకుంది. మూడో వన్డే కివీస్ గెలిస్తే సిరీస్ క్లీన్ స్వీప్ అవుతోంది.

