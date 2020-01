పంజా వైష్ణవ్‌ తేజ్‌ ‘ఉప్పెన’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్..

హైదరాబాద్: మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి మరో హీరో వెండితెరకు పరిచయం అవుతున్నాడు. సుప్రీం హీరో సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌ తమ్ముడు పంజా వైష్ణవ్‌ తేజ్‌ హీరోగా వైష్ణవ్‌ తెరకెక్కుతున్న తొలి సినిమా ‘ఉప్పెన’. ఈ మూవీని డైరెక్టర్ సుకుమార్, సుకుమార్ రైటింగ్స్‌ బ్యానర్‌పై మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌తో కలిసి నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ షూటింగ్ చివరి దశకు చేరుకోవటంతో చిత్రయూనిట్ ప్రమోషన్‌ కార్యక్రమాలు కూడా ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు సాయంత్రం 4.05 గంటలకు ఈ మూమీ ఫస్ట్ లుక్ ను చిత్రయూనిట్ విడుదల చేసింది. ఈ సినిమాలో వైష్ణవ్ కు జోడీగా కీర్తీ శెట్టి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఇక, తమిళ స్టార్ విజయ్‌ సేతుపతి విలన్ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. రాక్ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ సంగీత అందిస్తున్న ఈ మూవీని ఏప్రిల్ 2న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నట్లు పోస్టర్ లో తెలిపారు.

#FirstLook… Debut film of #VaisshnavTej – younger brother of #SaiDharamTej – is titled #Uppena… Costars #KrithiShetty and #VijaySethupathi… The #Telugu film – directed by Buchi Babu Sana – will release on 2 April 2020… Mythri Movie Makers & Sukumar Writings are producers. pic.twitter.com/L7FzFsQVNw

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 23, 2020