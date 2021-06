20% చిన్నారుల్లో విటమిన్ ఎ లోపం!

బాధితుల్లో అత్యధిక మంది 5 ఏళ్ల లోపు వారే

పెరుగుతున్న కంటి సమస్యలు, తగ్గిన ఎదుగుదల

సూక్మపోషకాల లోపంతోనూ 70 శాతం మంది బాధితులు

మహిళల్లో పెరుగుతున్న రక్తహీనత

ఐసిఎంఆర్, ఎన్‌ఐఎన్ సంయుక్త అధ్యయనంలో వెల్లడి

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : దేశ వ్యాప్తంగా 20 శాతం మంది చిన్నారుల్లో విటమిన్ ఎ లోపం కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 5 ఏళ్ల లోపు బాధితులు అత్యధికంగా ఉన్నట్లు ఐసిఎంఆర్(ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్), ఎన్‌ఐఎన్(నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషియన్), సెంట్ జాన్సన్ రీసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్ బెంగళూరు, సితరాం బాటియా ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ రీసెర్చ్ న్యూ ఢిల్లీ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన అధ్యయనంలో పేర్కొన్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి 198 అబ్బాయిలను, 191 మంది అమ్మాయిలపై తాజాగా విటమిన్ల పరిస్థితిపై పరిశోధనలు నిర్వహించారు. అయితే చాలా మంది సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో శరీరానికి కావాల్సిన సప్లిమెంట్ అందడం లేదని సైంటిస్టులు గుర్తించారు. అంతేగాక ఆకుకూరలు, ప్రోటీన్ల పుడ్‌ను అతి తక్కువ శాతంలో తీసుకుంటున్నారు.

దీంతో కంటి సమస్యలతో పాటు పిల్లల్లో ఎదుగుదల మందగిస్తున్నట్లు సర్వేలో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు పొడిచర్మం, కళ్లు పొడిబారడం, గొంతు, ఛాతీ ఇన్‌ఫెక్షన్లు, గాయాలు మానడంలో ఆలస్యం వంటివి అత్యధికంగా జరుగుతున్నాయి. అంతేగాక 15.7 శాతం మందిలో సీరమ్ రెటినాల్ అతి తక్కువగా ఉంది. ఈ పరిస్థితి మరిన్ని రోజులు కొనసాగితే తీవ్రమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఎన్‌ఐఎన్ వివరించింది. దీంతో రాష్ట్రాలు వారీగా అవగాహన చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందని ఐసిఎంఆర్ స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఓసారి విటమిన్ ఎ మెగా డోసును తీసుకోవాల్సింగా ప్రపంచ ఆరోగ్య, యూనిసెఫ్ సంస్థలు సూచించాయి

సూక్మకాల లోపమూ పెద్ద సమస్యే

దేశంలో దాదాపుగా 70 శాతం మంది సూక్ష్మ పోషకాల లోపంతోనూ బాధపడుతున్నారని ఎన్‌ఐఎన్ సైంటిస్టులు తెలిపారు. డాక్టర్లు సూచించిన పోషకాహారాన్ని కేవలం సగం మంది మాత్రమే పొందగల్గుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా పోషకాల పరిస్థితిని అంచనా వేసేందుకు ఇటీవల గెయిన్ (గ్లోబల్ అలయన్స్ ఫర్ ఇంప్రూవ్డ్ న్యూట్రిషన్) , పుడ్ సేప్టీ అథారిటీ, కర్నాటక ప్రమోషన్ ట్రస్టు సంయుక్త, ఐసిఎంఆర్, ఎన్‌ఐఎన్ ఆధ్వర్యంలో 17 రాష్ట్రాలు, 7 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో అధ్యయనం నిర్వహించారు. దీని ప్రకారం అత్యధిక రాష్ట్రాలలో అనీమియా, విటమిన్ డి స్థాయిలు చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ముఖ్యంగా గోవా, కేరళ, తెలంగాణ, గుజరాత్, మహారాష్ట్రలలో చైల్డ్ స్టంటింగ్(వయసుకు తగ్గ ఎత్తు పెరగక పోవడం) పెరుగుతుంది.

అయితే కేరళ, లడఖ్, ఉత్తరాఖండ్‌లలో మరీ భయానక పరిస్థితులు ఉన్నట్లు అధ్యయనంలో పేర్కొన్నారు. దీంతో పాటు 13 రాష్ట్రాలలో చిన్నారులు, మహిళల్లో రక్తహీనత సమస్యతో అధికమైనట్లు తెలిపింది. ఎన్‌ఎఫ్‌హెచ్‌ఎస్-4తో(నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వేతో) పోలిస్తే సగానికి పైగా రాష్ట్రాలలోని గర్భిణీలు రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నట్లు గుర్తించారు. అయితే పౌష్టికాహార లోపాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రతి ఏటా దేశ బడ్జెట్‌లో రూ. 4300 కోట్లు పెడుతుండగా, జిడిపిలో సుమారు రూ.90,200 కోట్ల రూపాయలను నష్టపోవాల్సి వస్తుందని ప్రపంచ బ్యాంక్ ప్రతినిధులు పేర్కొంటున్నారు.

బరువు తక్కువగా ఉన్న చిన్నారుల సంఖ్య 28.9% పెరిగింది

తెలంగాణాలో బరువు తక్కువగా ఉన్న చిన్నారుల సంఖ్య 26.6 శాతం నుంచి 28.9కి పెరిగినట్లు ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వేలో చెబుతున్నాయి.అలాగే రక్తహీనతతో బాధపడుతున్న చిన్నారులు 60.7 నుంచి 70 శాతానికి పెరిగింది. దీంతో పాటు రక్తహీనతతో బాధపడుతున్న మహిళల సంఖ్య 56.6 నుంచి 57.6 శాతానికి చేరుకుంది. అయితే గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పాటుగా పట్టణ ప్రాంతాలల్లోనూ పోషకాహార లోపం అధికంగా కనిపించడం గమనార్హం. గ్రామీణా ప్రాంతాల్లో చిన్నారుల్లో 40 శాతం ఈ సమస్యలు ఉండగా, హైదరాబాద్‌లో నివసించే పెద్దవారిలోనూ 50 శాతం మందికి పోషకాహార లోపం ఉన్నట్లు తెలిపారు.

ఆహార ఫోర్టిఫికేషన్‌ ద్వారా సూక్ష్మపోషకాల లోపం అధిగమించవచ్చు

మనం ప్రతి రోజు తీసుకునే ఆహారంలో విటమిన్స్, మినరల్స్‌ను కలపడాన్ని ‘పుడ్ ఫోర్టిఫికేషన్’అంటారు. అంటే ఫోలిక్‌యాసిడ్, విటమిన్ బి12, విటమిన్ డి తదితర వాటిని నిత్యావసర ఆహారాలైనటువంటి వరి, గోధుమ పిండి, పాలు, వంటనూనెలలో కలుపుతారు. దీంతో సూక్ష్మ పోషకాల లోపం రాదని నిపుణులు అంటున్నారు. తద్వారా మందబుద్ధి, ఎత్తపెరగకపోవడం వంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టొచ్చని వైద్యులు పుడ్ సేప్టీ అధికారులు అంటున్నారు.

ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ కీలక నిర్ణయం

రాష్ట్ర జనాభాలో అత్యధికంగా సూక్ష్మ పోషకాలు అందించే ఆకు కూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు కొనుగోలు చేసేంత స్థోమత లేనటువంటి ఉన్నారు. అయితే వీరికి పుడ్ ఫోర్టిఫికేషన్ ద్వారా పోషకాలను అందించాలని పుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు సూత్రపాయంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సమయంలోనే పరిశ్రమలు, ఫుడ్ బిజినెస్ ఆపరేటర్లు (ఎఫ్‌బిఓ)లతో నూనె, పాలు, ధాన్యాలను తగిన సూక్ష్మ పోషకాలతో ఫోర్టిఫికేషన్ చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. వీటిని ప్రజా పంపణీ వ్యవస్థ (పిడిఎస్), ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్‌మెంట్ సేవలు (ఐసిడిఎస్), మధ్యాహ్న భోజన (ఎండిఎం) పథకం ద్వారా సులభంగా పంపిణీ చేసేందుకు కసరత్తులు చేస్తుంది.

