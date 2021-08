న్యూఢిల్లీ : స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ వివో తన అల్ట్రా-స్లిమ్ వై 33ఎస్‌ను దేశీయ మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. వివో వై 33ఎస్ 50ఎంపి కెమెరాను కలిగి ఉంది. 8 జిబి+128 జిబి స్టోరేజ్ (1టిబి వరకు విస్తరించదగినది) రూ.17,990 ధరతో లభిస్తోంది. కొత్త వివో వై 33s రెండు కలర్ ఆప్షన్లలో లభ్యమవుతాయి.

Vivo will be launched Y33s in the indian market