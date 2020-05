హైదరాబాద్: విశాఖలోని ఎల్‌జీ పాలిమర్స్‌ పరిశ్రమ నుంచి ప్రమాదకరమైన విషవాయువు లీకేజ్ ఘటనపై ప్రముఖ టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ స్పందించాడు. వైజాగ్ గురించి తాము ఆలోచిస్తున్నామని, ప్రార్థిస్తున్నామంటూ తాజాగా ట్వీట్ చేశాడు. విశాఖపట్నంలోని గోపాలపట్నం ప్రాంతానికి ‘జటాయువు’ బృందం సభ్యులు చేరుకున్నారని, ఎవరికైతే ఆహారం, వసతి అవసరం ఉందో వారు తమ సభ్యులకు ఫోన్ చేయాలంటూ రెండు ఫోన్ నంబర్లు 7799439129, 6303616240 తన ట్విట్ కు జతచేశాడు. ఇప్పటికే దేశంలో కరోనా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో లాక్ డౌన్ కొనసాగుతుంది. ఈ తరుణంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న పేద కుటుంబాలకు విజయ దేవరకొందడ సాయం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ ఘటనపై పలువురు టాలీవుడ్ ప్రముఖులు స్పందించారు.

Vizag we are all thinking and praying for you