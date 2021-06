నీతి ఆయోగ్ సభ్యుడు సారస్వత్

న్యూఢిల్లీ: కరోనా రెండో వేవ్‌కు అడ్డుకట్ట వేయడంలో భారత్ సమర్థవంతంగా వ్యవహరించిందని నీతి ఆయోగ్ సభ్యుడు వికె సారస్వత్ అన్నారు. ప్రస్తుతం కేసులు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు థర్డ్‌వేవ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధమవుతున్నట్టు ఆయన తెలిపారు. సెప్టెంబర్‌-అక్టోబర్‌లో థర్డ్ వేవ్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశమున్నదని నిపుణులు అంచనా వేశారని ఆయన తెలిపారు. థర్డ్ వేవ్ యువతపైనా ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు సూచించారని ఆయన తెలిపారు. అప్పటి వరకల్లా వీలైనంత ఎక్కువమందికి వ్యాక్సిన్లు పంపిణీ అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోనున్నట్టు ఆయన తెలిపారు. సెకండ్‌వేవ్ నుంచి బాధితులకు రక్షణ కల్పించడం కోసం ఆక్సిజన్ బ్యాంక్‌లు ఏర్పాటు చేయ డం, సరఫరాలను వేగవంతం చేయడం కోసం రైల్వే లు, వైమానిక సేవల్ని వినియోగించుకున్నామని ఆయన తెలిపారు.

VK saraswat said country has faced the second wave very well