రూ.25,000 కోట్లు సమీకరణ

వాటా అమ్మకం, రుణాలతో సేకరణ ప్రతిపాదన

వోడాఫోన్ ఐడియా బోర్డు అంగీకారం

న్యూఢిల్లీ : ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన ఎజిఆర్ బకాయిల విషయంలో సుప్రీం కోర్టు పదేళ్ల గడువు ఇచ్చిన తర్వాత వొడాఫోన్ ఐడియా పెట్టుబడుల సేకరణ ప్రయత్నాలను వేగవంతం చేసింది. వాటాల విక్రయం, రుణాల ద్వారా రూ.25 వేల కోట్ల వరకు సేకరించాలని కంపెనీ బోర్డు నిర్ణయించింది. బ్రిటన్‌కు చెందిన వోడాఫోన్ పిఎల్‌సి, ఆదిత్య బిర్లా గ్రూపు యాజమాన్యంలోని వొడాఫోన్ ఐడియా శుక్రవారం ఈమేరకు అంగీకారానికి వచ్చాయి. ఈక్విటీ, రుణాల ద్వారా రూ.25 వేల కోట్లు సమీకరించాలని ముంబైలో జరిగిన కంపెనీ బోర్డు డైరెక్టర్ల సమావేశంలో నిర్ణయించారు. సెప్టెంబర్ 30న వాటాదారుల వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో ఈ రెండు ప్రతిపాదనలు తీసుకురానున్నారు.

రాబోయే 18 నెలల్లో రూ.4,000 కోట్ల ఆదాకు ఖర్చులను తగ్గించే చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ, నిధుల సమీకరణ సంస్థ ఆర్ధిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టేందుకు దోహదం చేస్తుంది. రిలయన్స్ జియో, భారతి ఎయిర్‌టెల్‌తో పోటీలో సంస్థ మనుగడ కోసం ఈ నిధుల సేకరణ చేపట్టనున్నారు. ఎజిఆర్ (సర్దుబాటు స్థూల ఆదాయం)పై గత ఏడాది అక్టోబర్‌లో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులతో కంపెనీ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ప్రభుత్వానికి రూ.58,254 కోట్ల బకాయిలు చెల్లించాలని కోర్టు ఆదేశించింది. అయితే మంగళవారం అన్ని టెలికాం కంపెనీలకు కోర్టు బకాయిలను చెల్లించడానికి 10 సంవత్సరాల సమయం ఇచ్చింది. వోడాఫోన్ ఇప్పటికే టెలికాం విభాగానికి బకాయిలు రూ.7,854 కోట్లు చెల్లించింది.

అమెజాన్ నుంచి పెట్టుబడి ప్రతిపాదన లేదు

వోడాఫోన్ ఐడియాలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అమెరికా సంస్థలు అమెజాన్, వెరిజోన్ కమ్యూనికేషన్స్ ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయనే వార్తలను కంపెనీ తిరస్కరించింది. ఈ ప్రతిపాదనను వొడా ఐడియా బోర్డు పరిశీలిస్తుందనే వార్తలను కంపెనీ తోసిపుచ్చింది. ఈమేరకు రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్‌లో కంపెనీ సమాచారమిచ్చింది. వోడాఫోన్ ఐడియాలో అమెజాన్, వెరిజోన్ సంస్థలు రూ.30 వేల కోట్ల పెట్టుబడిని పెట్టనున్నాయనే వార్తలు వెలువడిన విషయం తెలిసిందే.

Vodafone Idea said it will raise up to Rs.25,000 crore