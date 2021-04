ప్రజాస్వామ్యంలో పదునైన ఆయుధం ఓటు : మోడీ

న్యూఢిల్లీ : ప్రజాస్వామ్యంలో పదునైనా ఆయుధం ఓటు మాత్రమేనని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పేర్కొన్నారు. అర్హులైన ప్రతిఒక్కరు ఓటేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. తమిళనాడు, కేరళ, యూటీ పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీలకు మంగళవారం ఒకే విడత ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. అలాగే బెంగాల్‌లో మూడో విడత, అసోంలో చివరి విడత ఎన్నికల పోలింగ్‌ జరుగుతోంది. ప్రజలు పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివచ్చి రికార్డు స్థాయిలో ఓటేయాలని ప్రధాని నరేంద్రమోడీ కోరారు. ఓటేయాలని పిలుపునిస్తూ ప్రధాని మోడీ బెంగాళీ, మలయాళం, తమిళం, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ట్వీట్‌ చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా 475 అసెంబ్లీ స్థానాలు, రెండు పార్లమెంట్‌ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. తమిళనాడులో 234 స్థానాలకు, కేరళలో 140 స్థానాలకు, పుదుచ్చేరిలో 30 స్థానాలకు, తుది విడత ఎన్నికల్లో భాగంగా అసోంలో 40 స్థానాలకు, బెంగాల్‌లో మూడో విడతలో 31 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి.

Elections are taking place in Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. I request the people in these places to vote in record numbers, particularly the young voters.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 6, 2021