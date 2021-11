చిన్నారులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన ఆర్టీసి ఎండి సజ్జనార్..

హైదరాబాద్: బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా టిఎస్ ఆర్టీసి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ విసి సజ్జనార్ చిన్నారులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 15 సంవత్సరాలలోపు చిన్నారులు టికెట్ లేకుండానే ఆర్టీసి బస్సుల్లో ప్రయాణించవచ్చిన ఆదివారం ఉదయం సజ్జనార్ ట్వీట్ చేశారు. ఆదివారం బాలల దినోత్సవం పురస్కరించుకుని టిఎస్ ఆర్టీసి మేనేజ్ మెంట్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని ఆయన చెప్పారు. ఆర్టీసికి చెందని ఆర్డినరీ, ఏసి, మెట్రో, డీలాక్స్ బస్సుల్లో చిన్నారులు ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చని తెలిపారు.

On the eve of #ChildrensDay2021#TSRTC Management has decided to waive off the ticket for all the children below 15 years across #Telangana State in all types of services (A/c, Metro, Deluxe & Ordinary). Choose #TSRTC for all your Journies#childrensdayspecial @Govardhan_MLA

