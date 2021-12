మా గ్రామానికి రావొద్దు

మీ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం మా గ్రామస్తుల్లో చిచ్చుపెట్టొద్దు

రేవంత్‌రెడ్డి మల్కాజిగిరి సమస్యలు చూడాలి,ఇక్కడ కాదు

ఎర్రవల్లిలో కాంగ్రెస్ రచ్చబండను తిప్పి కొట్టిన గులాబీ శ్రేణులు

మన తెలంగాణ/గజ్వేల్ : సిద్దిపేట జిల్లా ఎర్రవల్లి గ్రామంలో సోమవారం రచ్చబండ పేరుతో కాంగ్రెస్ పార్టీ తలపెట్టిన దీక్ష సాగకుండా టిఆర్‌ఎస్ శ్రేణులు గట్టిగా తిప్పి కొట్టాయి. ఉదయం నుంచే గులాబీ శ్రేణులు ఏక తాటిపై నిలబడి కాంగ్రెస్ నాయకులను అడ్డుకునేందుకు తమదైన వ్యూహం తో రోడ్లపై బారులు తీరి ఉన్నారు. తమ గ్రామంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయ కులు, కార్యకర్తలు కాలుపెడితే సహించేది లేదంటూ గులాబీ దళం భీష్మిం చుకుని ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ వారు తమ గ్రామానికి రాకుండా అడ్డుకుని తీరుతామని, ఎంతకైనా సిద్ధమని టిఆర్‌ఎస్ నాయకులు స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ, రేవంత్ రెడ్డి తమ రాజకీయాల కోసం ప్రశాంతంగా ఉన్న తమ ఎర్రవల్లి గ్రామంలో చిచ్చుపెట్టవద్దని, తమ గ్రామానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు ఎవరూ రావద్దని పెద్ద సంఖ్యలో టిఆర్‌ఎస్ శ్రేణులతో పాటు గ్రామ స్తులు , మహిళలు సైతం నిరసన గళం అందుకున్నారు. ప్రధా న కూడళ్లతో పాటు ప్రధాన రహదారి వద్ద వందల సంఖ్యలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు రాసి ఉన్నప్లకార్డులను పట్టుకుని గ్రామస్తులంతా రోడ్లకు అడ్డంగా నిలుచుని ఉన్నారు.

ఎక్కడికక్కడ కాంగ్రెస్ గో బ్యాక్, రేవంత్ డౌన్ డౌన్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. గ్రామస్తులు, టిఆర్‌ఎస్ నాయకుల నినా దాలతో ఎర్రవల్లి హోరెత్తింది. ఒకదశలో టిఆర్‌ఎస్ శ్రేణుల ఆగ్రహం చూస్తే కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఎదురైతే పరిస్థితి ఎటుదారితీస్తుందో తెలియనంత ఉద్రిక్తంగా కనిపించింది. రాజకీయాలు మల్కాజిగిరిలోచేయాలి, ఎర్రవల్లి గల్లీలో కాదని టిఆర్‌ఎస్ నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు సలహాని చ్చారు. అలా కాదని మొండిగా తమ గ్రామంలో కాలుపెట్టితే తగిన పరిణా మాలకు కాంగ్రెస్ పార్టీయే బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుందని గులాబీ శ్రేణు లు హెచ్చరించారు. టిఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వ అమలు చేస్తున్న పథకాలు, సిఎం కెసిఆర్ చేస్తున్న అభివృద్ధితో తమ గ్రామ ప్రజలు సుఖంగా ఉన్నారని, ప్రశాంతంగా ఉన్న తమ గ్రామంలో ఇక్కడి ప్రజలకు అవసరం లేని రాజకీయాలు చేసి ప్రజల మధ్య చిచ్చు పెట్టాలని చూస్తే తగిన మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందన్నారు.

ఈ సందర్భంగా పలువురు తమ చేతిలో ఉన్న ప్లకార్డులపై కాంగ్రెస్ నాయకుల్లారా మా ఎర్రవల్లికి రావొద్దు, వడ్లు కొనటం ఆపొద్దు రైతుల ఉసురు తీయొద్దు, మీరెన్ని వేశాలు వేసినా మాదేవుడు కెసిఆరే, మీ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం ఎర్రవల్లిని వాడుకోవద్దు అని ఉన్న నినాదాలున్న ప్లకార్డులను ప్రదర్శిస్తూ నిరసన తెలిపారు. ఎర్రవల్లి గ్రామంలో ఉదయం 9 గంటలకు మొదలైన టిఆర్‌ఎస్ శ్రేణుల ఆందోళన సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ దీక్ష ను అడ్డుకునే క్రమంలో పెద్ద ఎత్తున టిఆర్‌ఎస్ శ్రేణులు తెలిపిన నిరసనతో ఆ పార్టీ తలపెట్టిన రచ్చబండ ఊసే లేకుండా పోయింది. మరో వైపు పోలీసులు కాంగ్రస్ నాయకులను అరెస్టులు చేసి పోలీసు స్టేషన్‌కు తరలించారు. ఎర్రవల్లి గ్రామంలో సోమవారం కాంగ్రెస్ పార్టీ దీక్షను అడ్డుకునే క్రమంలో సాగిన టిఆర్‌ఎస్ నిరసన కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా ఎంపిపి పాండు గౌడ్, జడ్పీటిసి మంగమ్మ రామచంద్రం, వైస్ ఎంపిపి బాల్ రెడ్డి, నాచారం ఆలయ కమిటీ ఛైర్మన్ హనుమంత రావు (హరిపంతులు), విడిసి ఛైర్మన్ క్రిష్ణారెడ్డి, నాయకులు కమ్మరి బాల రాజు, బిక్షపతి, వెంకట రెడ్డి,క్రిష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

War of slogans breaks out as trs objects to congress