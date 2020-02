పాక్‌పై ఆంక్షల పిడుగుపాటు ?

8 ప్రశ్నలతో ఎఫ్‌ఎటిఎఫ్ తాఖీదు

4 నెలల గడువు..లేకపోతే చర్యలు

ఇస్లామాబాద్ : ఉగ్రవాద ముద్రతో ఉన్న పాకిస్థాన్ ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయి వాణిజ్య ఆంక్షల సుడిగుండంలో చిక్కింది. ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు నిధుల చేరవేతల ఆటకట్టులో ఉన్న ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్‌ఫోర్సు (ఎఫ్‌ఎటిఎఫ్) పాకిస్థాన్‌కు 8 అంశాలతో తాఖీదు పంపించింది. పారిస్ కేంద్రంగా ఈ వ్యవస్థ పనిచేస్తోంది. పాకిస్థాన్‌లోని ఇమ్రాన్‌ఖాన్ ప్రభుత్వం వచ్చే నాలుగు నెలల్లో తమ ప్రశ్నావళికి తగు సమాధానాలు ఇచ్చుకోవాలని ఆదేశించింది. పాకిస్థాన్‌ను ఉగ్రవాద ఆంక్షల జాబితా అవకాశాల గ్రేలిస్టులోనే ఉంచుతున్నట్లు హెచ్చరించింది. మొత్తం ఎనిమిది అంశాలతో తాము వెలువరించిన జాబితాకు పాకిస్థాన్ గడువులోగా ఇచ్చే వివరణను పరిశీలిస్తామని సంస్థ తెలిపింది. నాలుగు నెలల తరువాత తాము పూర్తి స్థాయి అంచనాకు వస్తామని, తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపింది.

ఎఫ్‌ఎటిఎఫ్ గ్రేలిస్టులోకి పాకిస్థాన్‌ను 2018 జూన్‌లో చేర్చారు. మనీలాండరింగ్, ఉగ్రవాద సంస్థలకు నిధుల చేరవేతల కట్టడిలో వైఫల్యాలను గమనించి పాకిస్థాన్‌ను ఈ ఆంక్షల పరిశీలన జాబితాలోకి నెట్టారు. అప్పట్లో పాకిస్థాన్‌కు ఈ సంస్థ మొత్తం 27 పాయింట్ల జాబితాను ఇచ్చి, 15 నెలలో వీటికి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. అయితే ఇప్పటికీ పాకిస్థాన్ నుంచి ఈ విషయంలో పూర్తి స్థాయిలో స్పందన దాఖలాలు లేకపోవడాన్ని పారిస్ కేంద్రపు సంస్త గుర్తించింది. ఇప్పటికీ పాకిస్థాన్‌ను గ్రేలిస్టులోనే ఉంచుతున్నట్లు తెలిపిన సంస్థ పరిస్థితిని బట్టి దేశాన్ని బ్లాక్‌లిస్టులో పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయని హెచ్చరించింది. త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకోకపోతే కటుతరమైన ఆంక్షలకు దిగాల్సి వస్తుందని తెలిపింది.

ఆంక్షలు దీనితో పాటు ఒప్పందాలపై తనిఖీలు, అన్ని ఆర్థిక వాణిజ్య లావాదేవీలపై పర్యవేక్షణలు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం ఇరాన్, ఉత్తరకొరియాలు ఈ సంస్థ బ్లాక్‌లిస్టు జాబితాలో చేరాయి. చర్య తీసుకుంటే ఈ జాబితాలో పాకిస్థాన్ మూడో దేశం అయిపోతుంది. 39 దేశాల ఎఫ్‌ఎటిఎఫ్ ప్లీనరీ దశలో పాకిస్థాన్ సభ్యులకు సరైన సంతృప్తికరమైన సమాధానాలు ఇవ్వలేకపోయింది. ఉగ్రవాదానికి నిధుల విషయంలో సరైన చర్యలకు దిగుతామని తెలిపినా, దీనిపై పాకిస్థాన్ ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోలేకపోయింది. దీనితో సమావేశంలో పాకిస్థాన్ ఇరకాటంలో పడింది.

ప్రధాని ఇమ్రాన్‌కు జటిల పరీక్ష

ఇప్పుడు 8 అంశాల ప్రశ్నావళిని అందుకున్న పాకిస్థాన్ తగు విధంగా స్పందించాల్సి ఉంటుంది. దేశంలో ఉగ్రవాద సంస్థలు ఎన్ని ఉన్నాయి? వాటికి నిధులు అందుతున్నాయా? ఉగ్రసంస్థలకు చేరుతున్న నిధులను భద్రతా నిఘా సంస్థలు సరిగ్గా గుర్తిస్తున్నాయా? గుర్తించినా అరికడుతున్నాయా? వంటి పలు కీలక విషయాలను ఇమ్రాన్ ఖాన్ తెలుసుకోవల్సి ఉంటుంది. తగు విధంగా వివరణలు ఇచ్చుకోవల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే నెత్తిపై ఆంక్షల పిడుగుపాటు తప్పదని వెల్లడైంది

Warned Of Action If It Fails To Check Terror Funding