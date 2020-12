రెండో టెస్టుకు వార్నర్, అబాట్ దూరం..

మెల్‌బోర్న్: భారత్‌తో జరిగే రెండో టెస్టుకు కూడా స్టార్ ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్ దూరమయ్యాడు. గాయం బారిన పడిన వార్నర్ పూర్తి ఫిట్‌నెస్ సాధించక పోవడంతో అతన్ని రెండో టెస్టుకు ఎంపిక చేయలేదని క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ఇక యువ ఫాస్ట్ బౌలర్ అబాట్ కూడా రెండో టెస్టు బరిలోకి దిగడం లేదు. అతను కూడా ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోలేదు. వార్నర్ అందుబాటులో లేక పోవడంతో ఈ టెస్టులో కూడా బర్న్, మాథ్యూ వేడ్‌లు ఓపెనర్లుగా బరిలోకి దిగే అవకాశాలున్నాయి. పరిస్థితులను గమనిస్తే తొలి టెస్టులో ఆడిన జట్టునే ఈ మ్యాచ్‌లో కూడా ఆడించే అవకాశాలు అధికంగా కనిపిస్తున్నాయి. కమిన్స్, హాజిల్‌వుడ్, స్టార్క్‌లు అసాధారణ బౌలింగ్‌తో భారత బ్యాట్స్‌మెన్‌ను హడలెత్తించారు. బ్యాటింగ్‌లో మాత్రం టిమ్ పైన్, లబూషేన్‌లు మాత్రమే రాణించారు. వీరిద్దరి బ్యాటింగ్ వల్లే తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆస్ట్రేలియా కాస్త మెరుగైన స్కోరును సాధించగలిగింది. ఇక రెండో టెస్టులో మాత్రం మెరుపులు మెరిపించాలనే పట్టుదలతో ఆస్ట్రేలియా బ్యాట్స్‌మెన్‌లు ఉన్నారు. మరోవైపు భారత్ కూడా ఈ మ్యాచ్‌ను సవాలుగా తీసుకుంది. తొలి మ్యాచ్‌లో ఎదురైన పరాజయానికి బదులు తీర్చుకోవాలనే పట్టుదలతో మ్యాచ్‌కు సిద్ధమవుతోంది.

Warner and Abbott Ruled Out of Second Test