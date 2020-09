గెలిచినందుకు సంతోషంగా ఉంది: డేవిడ్ వార్నర్

హైదరాబాద్: టాస్ ఓడినా మ్యాచ్ గెలిచినందుకు సంతోషంగా ఉందని సన్ రైజర్స్ కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్నర్ తెలిపాడు. మిచెల్ మార్ష్ గాయపడడంతో ఆందోళన చెందామని, కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో పాటు అన్ని విభాగాల్లో రాణించడంతో మ్యాచ్ గెలిచామని పేర్కొన్నాడు. రషీద్ ఖాన్ స్పిన్ తో మాయ చేశాడని, ఢిల్లీ జట్టు టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ పంపించడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నామన్నారు. ఈ మ్యాచ్ లో రషీద్ ఖాన్, భువనేశ్వర్, నటరాజన్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేయడంతో ఢిల్లీ జట్టు 20 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి 147 పరుగులు చేసి ఓటమిని చవిచూసింది. బ్యాటింగ్ విభాగంలో అదృషం మావైపు ఉందని, అంత వేడిలో పరుగెత్తడం చాలా కష్టంగా ఉందన్నారు. పిచ్ నెమ్మదిగా ఉండడంతో సన్ రైజర్స్ బ్యాట్స్ మెన్లు డేవిడ్ వార్నర్ (45), బెయిర్ స్ట్రో (53), విలియమ్సన్ (41) మెరుగ్గా బ్యాటింగ్ చేయడంతో ఢిల్లీ ముందు 163 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఉంచారు.

David Warner speaks about debutant Abdul Samad and the enthusiasm the youth in the #SRH camp have.#Dream11IPL pic.twitter.com/1D5JVnF1e6

— IndianPremierLeague (@IPL) September 29, 2020