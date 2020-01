మేం రాజకీయాలకు దూరం : రావత్

న్యూఢిల్లీ: దేశ సాయుధ దళాలు రాజకీయాలకు చాలా దూరంగా ఉంటాయని, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకే వ్యవహరిస్తాయని రక్షణ దళాల అధిపతి (చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ సిడిఎస్) జనరల్ బిపిన్ రావత్ బుధవారం స్పష్టం చేశారు. సిడిఎస్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత మొదటిసారి ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. త్రివిధ దళాలు సైన్యం, వైమానిక దళం, నావికాదళం మధ్య అనుసంధానాన్ని, సమానతను పెంపొందించడమే తన మొదటి కర్తవ్యమని రావత్ చెప్పారు.

రాజకీయాలకు దూరంగా…

సైన్యంలో రాజకీయాలు, సిడిఎస్ పదవిని సృష్టించడంపై కాంగ్రెస్ లేవనెత్తిన ప్రశ్నలపై జనరల్ రావత్ స్పందించారు. ‘మేము రాజకీయాలకు దూరంగా, బాగా దూరంగా ఉన్నాం’ అని పేర్కొన్నారు. ‘సిడిఎస్ పదవిని స్వీకరించడం మీకెలా ఉంది?’ అని అడగ్గా ‘నా తలపై భారం తగ్గిందనిపిస్తోంది. నేను 41 సంవత్సరాలు గూర్ఖా హ్యాట్‌తో పనిచేశాను. ఇప్పుడది లేదు. ఇప్పటి పదవి మూడు దళాలకు తటస్థమైంది’ అని సిడిఎస్ తెలిపారు.

1+1+1 కాదు 5 లేదా 7

‘మూడు సాయుధ దళాలు ఒక టీమ్‌గా పనిచేస్తాయని మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. వాటిపై సిడిఎస్‌కు నియంత్రణ ఉంటుంది. కానీ ఏది చేసినా టీమ్‌గా కలిసే చేస్తాము’ అన్నారు. ఈ ఏకీకరణను కేవలం మూడు దళాల కలయికగానే చూడకూడదని, అంతకంటే ఎక్కువనీ జనరల్ రావత్ పేర్కొన్నారు. ‘నా ఆదేశాల ప్రకారమే అంతా జరగాలనుకోవడం లేదు. సమైక్యత అవసరం. మూడు దళాల్ని ఏకీకృతం చేసి, సామర్థాన్ని పెంచడమే నా బాధ్యత. ఇప్పుడు రక్షణశక్తి 1+1+1 కాదు. అది 5 లేదా 7’ అన్నారు. త్రివిధ దళాలకు కేటాయించిన వనరుల్ని సాధ్యమైనంత గరిష్ఠంగా వాడుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తామన్నారు.

త్రివిధ దళాల నుంచి గౌరవ వందనం

సిడిఎస్ గా పదవీ స్వీకారం సందర్భంగా జనరల్ బిపిన్ రావత్ త్రివిధ దళాల గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. సైనిక దళాధిపతి జనరల్ మనోజ్ ముకుంద్ నరవానే, వైమానిక దళాధిపతి ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ రాకేష్ కుమార్ సింగ్ భదౌరియా, నౌకాదళం చీఫ్ అడ్మిరల్ కరంబీర్ సింగ్ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.

We always stay far away from politics, says CDS Rawat