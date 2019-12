ఇల్లు సర్దుకుంటే సంతోషం మనవెంటే!

రోజూ వంటకాగానే ఒక్కసారి తుడిచేస్తే చాలు. తక్కువ సమయంలో పనైపోతుంది. ఎప్పుడు చూసినా వంటగది శుభ్రంగా కన్పిస్తుంది.

‘ఏంటండీ, చాకుతో తొక్క తీస్తున్నారు. జాగ్రత్తండీ..! అయినా పొట్టు తీసేందుకు అదేదో కొన్నాము గదా, అదెక్కడుంది..?’ అని కంగారుగా అడిగింది సునీత. ఏమో సునీ నాకెలా తెలుస్తుంది.. నువ్వే ఎక్కడ పెట్టావో ఏంటో…? అన్నాడు శ్రీధర్. అయినా ఈ వంటిట్లో ప్రతిరోజూ దేనికోదాని కోసం వెతుకుతూ ఉండాల్సిందేనా, సరిగ్గా సర్దుకోవచ్చుగా అంటూ భార్యపై కోప్పడ్డాడతను. ప్రతి ఇంట్లోని ఇల్లాలికీ ఇలాంటి అనుభవాలు కోకొల్లలుగానే ఉంటాయి. భర్త కోప్పడటంతో చిన్నబుచ్చుకున్న సునీత ఆ రోజు ఎలాగైనా సరే వంటింటిని పొందికగా సర్దుకునేందుకు ఉపక్రమించింది. అయితే తనకేమో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సామాను కొనడమేగానీ, పాతది తీసేసే అలవాటే లేకపోయె. ఏమో ఎప్పటికైనా పనికొస్తుందేమోనని అన్నింటినీ అలాగే ఉంచటంతో మూడిళ్లకు సరిపడా సామాను ఇంట్లో చేరిపోయింది.

అయితే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటుంది. నేటి నగరాలు, పట్టణాల్లో అన్నిటికన్నా అపురూపమైనది స్థలమే. ఆ స్థలాన్ని చక్కగా వినియోగించుకోవాలే కానీ పనికిరాని సామగ్రితో నింపి, ఇల్లంతా పురాతన వస్తువుల సంగ్రహశాలగా మార్చకూడదు. ప్రత్యేకించి వంటగదిలో ఎంత తక్కువ సామానుంటే అంత శుభ్రంగా ఉంచుకోవచ్చు. అందుకని చెప్పొచ్చేదేమిటంటే… ఎక్కడి సామాను అక్కడే ఉంచి ఇల్లు సర్దకండి. రోజుకో అల్మారా చొప్పున శుభ్రం చేస్తూ అందులో వాడకుండా, ఖాళీగా పడివున్న డబ్బాలు, సీసాలనన్నిటినీ తీసేయాలి. అలాగే చాకులు, కట్టర్లు లాంటివి. ఒకటి అత్యవసరం. రెండోది అవసరం. మూడోది అనవసరం. ఇది గుర్తుపెట్టుకుని మొండిబారిపోయి, హ్యాండిల్స్ విరిగిపోయి పాతబడిపోయినవాటిని తీసి అవతల పారేయాలి. అలాగే వాడని కుక్కర్లు, ఇతర సామాను… పాతవైతే వీటిని షాపుల్లో తక్కువ ధరకు అమ్మేయవచ్చు.

పప్పులు, ఉప్పులు పోసుకోవడానికి డబ్బాలన్నీ ఒక పద్ధతిలో అమర్చుకున్నాక మిగిలిన ఖాళీ డబ్బాలు కొన్ని మాత్రం శుభ్రంగా కడిగి ఒక సంచీలో వేసి అటక మీద పెడితే, అవసరమైనప్పుడు తీసుకోవచ్చు. విరిగిన కప్పులు, చిట్లిన సాసర్లు తీసి అవతలపడేయాలి. కొంతమంది ప్రతిదానికీ ఒక సెంటిమెంటు జతచేసి, ఇది ఫలానావారు కొనిచ్చారని, ఇది ఫలానా సమయంలో కొన్నామని చెబుతుంటారు. అలాంటి సెంటిమెంట్లు పెట్టుకుంటే ఇల్లు ఇల్లులా ఉండదుమరి. ఎంతో కాలం వాడిన వస్తువును అలా తీసిపారేయాలంటే కొందరికి మనసొప్పదు కానీ తీసేశాక ఇల్లు ఎంత హాయిగా ఉందో చూస్తే ఇంకెప్పుడూ అదనపు వస్తువులను చేర్చరు. వంటగదిలో తడి చేతులు తుడుచుకోవడానికి, తడి పాత్రలు తుడవడానికి వేర్వేరు తువ్వాళ్లు ఉంచాలి. రెండు రోజులకోసారి వాటిని ఉతకాలి.

వంట చేసేటప్పుడు చేతులకు ఉంగరాలు, గాజులు లాంటివి తీసేయడం మంచిది. ఎందుకంటే, అవి పాడవకుండా ఉండటమేగాకుండా, బయట తిరిగినప్పుడు వాటిపై పడిన దుమ్మూ ధూళి ఆహారపదార్ధాల్లోకి చేరకుండా ఉంటుంది కాబట్టి. స్టౌ కింద చుట్టుపక్కల పడిన ఆహార పదార్థాలను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయడం మంచి పద్ధతి. చాలామంది పదిరోజులకోసారో, నెలకోసారో వంటిల్లు శుభ్రం చేసే కార్యక్రమం పెట్టుకుంటుంటారు. దానివల్ల వంటగది ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉన్నట్లుండదు. రోజూ వంటకాగానే ఒక్కసారి తుడిచేస్తే చాలు. తక్కువ సమయంలో పనైపోతుంది. ఎప్పుడు చూసినా వంటగది శుభ్రంగా కన్పిస్తుంది. చివరగా చెప్పాల్సిందేంటంటే… వంటగదిని సౌకర్యంగా సర్దుకుంటే చాలు సగం పని తగ్గుతుంది. వీలును బట్టి ఎక్కడి వస్తువులు అక్కడ పద్ధతిగా అమర్చుకుంటే సులువుగా పనిచేసుకోవచ్చు. చూసేవారికీ మీ వంటగది చూడముచ్చటగా హాయిగొలుపుతుంది. మీకూ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

