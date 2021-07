జెనీవా : ప్రస్తుతం ప్రపంచం కరోనా మూడో వేవ్ తొలి దశలో ఉందని, ఆంక్షలు ఎత్తి వేస్తుండడం, ప్రజారోగ్య పరిరక్షణ చర్యలు చేపట్టక పోవడం తదితర వైఫల్యాలతో కరోనా కేసులు, మరణాలు పెరుగుతున్నాయని, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్లుహెచ్‌ఒ) చీఫ్ టెడ్రోస్‌ అధనోమ్‌ గురువారం హెచ్చరించారు. కొద్దికాలం క్రితం టీకా డ్రైవ్ కారణంగా ఐరోపా అంతటా కేసులు తగ్గుతూ వచ్చాయని, ప్రస్తుత పరిస్థితులు మాత్రం ఇందుకు వ్యతిరేక దిశలో సాగుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. వైరస్‌లో మార్పులు వస్తున్నాయని, కొత్త వేరియంట్లు పుట్టుకొస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా, తక్కువ సంఖ్య లోనే వ్యాక్సిన్లు పూర్తయినందున ఆరోగ్య వ్యవస్థపై ఒత్తిడి పెరుగుతోందని ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ తన వారపు నివేదికలో ఆందోళన వెలిబుచ్చింది. ఈనెల 13 నాటికి కనీసం 111దేశాల్లో డెల్టా వేరియంట్ వ్యాపించి ఉన్నట్టు తేలిందని, రానున్న నెలల్లో ఇది మరింతగా విస్తరించనున్నదని హెచ్చరించింది. ఆల్ఫా రకం 178 దేశాల్లో, బీటా 123 దేశాల్లో, గామా 75 దేశాల్లో కనిపించినట్టు వెల్లడించింది. వీటన్నిటికన్నా డెల్టా వేరియంట్ వ్యాప్తి వేగం అత్యధికంగా ఉందని పేర్కొంది.

We are in early stages of third wave Says Tedros Adhanom