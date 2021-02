ప్రభుత్వరంగ ఆస్తులను బలోపేతం చేస్తున్నాం

వాటి సంఖ్యను తగ్గించి, పరిమాణం పెంచుతాం

ప్రతిపక్షాల ఆరోపణలను తోసిపుచ్చిన ఆర్థికమ్రంతి నిర్మల

న్యూఢిల్లీ : ప్రభుత్వరంగ (కుటుంబ ఆస్తుల)ను అమ్ముతున్నారంటూ బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలపై ప్రతిపక్షాలు చేసిన ఆరోపణలను ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ తిరస్కరించారు. ఆదివారం ముంబైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో దేశంలోని ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ, పెట్టుబడులు పెట్టడంపై ప్రభుత్వం మొదటిసారిగా స్పష్టమైన విధానం రూపొందించిందని, తద్వారా ప్రజలు పన్ను డబ్బును బాగా ఉపయోగించుకోవచ్చని అన్నారు. కొన్ని ఎంపిక చేసిన రంగాలలో మెరుగైన ప్రభుత్వ సంస్థలు ఉన్నాయని, అవి మంచి పనితీరును కనబరచాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోందని అన్నారు.

‘మేము ఇంటి ఆభరణాలను అమ్ముతున్నామ’ని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయని సీతారామన్ అన్నారు. కానీ తాము ఇంటి విలువైన ఆస్తులను బలోపేతం చేస్తున్నామని, ప్రస్తుతం వాటి సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉండడంతో అవి బలహీనమైన స్థితిలో ఉన్నాయి. ఈ కారణంగా మంచి పనితీరు చూపుతున్న వాటిపై దృష్టి పెట్టలేకపోతున్నామని, ప్రభుత్వ సంస్థల సంఖ్యను తగ్గించి వాటి పరిమాణం పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని ఆమె వివరించారు. ఫిబ్రవరి 1న సాధారణ బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టగా, దీనిలో వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో కొన్ని సంస్థల పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ చేపట్టనున్నట్టు ఆర్థిక మంత్రి చెప్పారు. వాటిలో ప్రభుత్వ బీమా సంస్థ ఎల్‌ఐసి, ఐడిబిఐ, చమురు సంస్థలు ఉన్నాయి.

ఎస్‌బిఐ లాంటివి 20 బ్యాంకులు అవసరం…

బ్యాంకింగ్ రంగం విషయానికొస్తే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్‌బిఐ) పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి సంస్థలు దేశానికి కనీసం 20 బ్యాంకులు అవసరమని ఆమె అన్నారు. జిఎస్‌టి (వస్తు, సేవల పన్ను) వసూళ్లు గత మూడు నెలలుగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయని, ఆర్థిక వ్యవస్థ రికవరీకి ఇవి అద్దం పడుతున్నాయని తెలిపారు. అలాగే కోవిడ్ -19 సెస్ విధించడాన్ని ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ పరిగణించలేదని సీతారామన్ అన్నారు. దీని గురించి మీడియాలో చర్చ ఎలా ప్రారంభమైందో తనకు తెలియదని అన్నారు. ప్రపంచంలోని అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఈ కరోనా మహమ్మారితో పోరాడుతున్నప్పుడు, దాని నుండి బయటపడటానికి ఒక మార్గాన్ని కనుగొన్నామని అన్నారు.

బడ్జెట్‌లో ప్రకటన…

వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో బిపిసిఎల్, ఎయిర్ ఇండియా, కాంకోర్, ఐడిబిఐ, ఎస్‌సిఐలలో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ ఉంటుందని సీతారామన్ అన్నారు. ప్రభుత్వరంగ బీమా సంస్థ ఎల్‌ఐసి (లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్) ఐపిఒ (ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్) రానుందని కూడా తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన చట్ట సవరణలు బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ప్రారంభిస్తామని అన్నారు. 202122లో పిఎస్‌బిలకు రూ.20 వేల కోట్ల మూలధనం ప్రకటించారు.

