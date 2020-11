అమెరిక ఎవరు ?

హోరాహోరీగా ట్రంప్-బైడెన్ అధ్యక్ష సమరం

నమ్మకం ఉంచండి. గెలిచితీరుతాం. అది ఖరారు కావడానికి కాస్త సమయం తీసుకుంటోంది.

మేజిక్ ఫిగర్‌కు దగ్గరలో దోబూచులాడుతున్న విజయం, మిషిగన్ సహా7 రాష్ట్రాల ఫలితాలపై ఉత్కంఠ

స్వల్ప ఆధిక్యంలో డెమోక్రాట్ – బైడెన్

ఈ సారి భారీ మోసం జరిగింది. ఫలితాలపై సుప్రీం కోర్టుకు వెళతా. పోస్టల్, మెయిల్ ఓట్లు ఇంకా లెక్కించడం అనుచితం

మరోసారి స్వింగ్ రాష్ట్రాల రారాజుగా – ట్రంప్

ఫలితం తేలాల్సినవి

జార్జియా(16), నార్త్‌కరోలినా(15), విస్కాన్సిన్(10), మిషిగన్(16), నెవడా(6), పెన్సిల్‌వేనియా(20), అలస్కా(3)

మేజిక్ ఫిగర్ 270

అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నరాలు తెగే ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తున్నాయి. రిపబ్లికన్లు, డెమోక్రాట్ల నడుమ విజయం దోబూచులాడుతోంది. ఫలితం నిమిష నిమిషానికి మారుతూ అధ్యక్ష అభ్యర్థులు, వాళ్ల మద్దతుదారులను టెన్షన్‌కు గురిచేస్తోంది. అమెరికన్లు వీధుల్లోనే గడుపుతూ తుది ఫలితం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తుది ఫలితానికి ఇంకా ఒకటి రెండు రోజులు పట్టొచ్చన్న వార్తల నేపథ్యంలో మరింత ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. కౌంటింగ్ ప్రక్రియ మొదట్లో డెమోక్రాట్ జో బైడెన్ దూసుకుపోగా.. క్రమంగా రిపబ్లికన్, ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పుంజుకోవడంతో ఆసక్తికరమైన పోరు అగ్రరాజ్యంలో అప్పుడే షురూ అయిందనిపించింది. ఆ కాసేపటికే అధ్యక్ష అభ్యర్థుల నడమ జరిగిన మాటల యద్ధం మరింత కాకరేపింది.

విజయానికి చేరువలో ఉన్నాం.. డెమొక్రాట్లు చివరి ఓట్లు లెక్కించే వరకు విశ్వాసంతో ఉండాలంటూ బైడెన్ తొలుత ప్రకటన చేయగా.. ఆ వెంటనే మేం ఎప్పుడో గెలుపుతీరానికి చేరాం.. విజయోత్సవాలకు సిద్ధంగా ఉండాలంటూ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కలకలం రేపాయి. ఆయన మరో అడుగుముందుకేసి ఫలితాలను తారుమారు చేసే కుట్ర జరుగుతోందని, అవసరమైతే సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయిస్తానని పోస్టల్, ఆన్‌లైన్ ఓట్లకు లంకె పెడుతూ చేసిన ప్రకటన మరింత వివాదాస్పదమైంది. దానికి బైడెన్ వర్గం వెంటనే స్పందించింది. మేం కూడా న్యాయపోరాటానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని, అందుకు తమ లీగల్ ఆర్మీలు రెడీగా ఉన్నాయని దీటైన జవాబివ్వడంతో వాతావారణం మరింత వేడెక్కింది.

ఇదిలావుండగా ఫలితాల్లో కీలక పాత్ర పోషించే స్వింగ్ స్ట్టేట్స్‌గా పేర్కొనే రాష్ట్రాల్లో ట్రంప్‌ది పైచేయిగా కనిపిస్తోంది. ఇక భారత కాలమానం ప్రకారం బుధవారంనాడు రాత్రి పొద్దుపోయేవరకు 41 రాష్ట్రాల ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. మరో 9 రాష్ట్రాల్లో కౌంటింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. పోస్టల్, ఆన్‌లైన్ బ్యాలెట్ లెక్కింపు ప్రక్రియ ఆలస్యం కావడమే దీనికి కారణంగా కనిపిస్తోంది. 538 ఎలక్టోరల్ ఓట్లలో 270 మేజిక్ ఫిగర్ సాధించవారే అధ్యక్షుడిగా వైట్‌హౌస్‌లో అడుగుపెడతారు. ఇదిలావుండగా అమెరికా ఎన్నికల్లో భారతీయ అమెరికన్లు మరోసారి మెరిశారు. డెమోక్రాట్ల తరపున నలుగురు ప్రతినిధుల సభకు ఎన్నికై సత్తా చాటారు.

జో బైడెన్

ఆరిజోనా (11), కాలిఫోర్నియా (55), కొలరాడో (9), కనెక్టికట్ (7), డెలావర్ (3), డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ కొలంబియా (3), హవాయి (4), ఇల్లినాయిస్ (20), మెయిన్ (3), మేరీల్యాండ్ (10), మసాచుసెట్స్ (11), మిన్నెసొటా (10), నెబ్రాస్కా (1), న్యూహ్యాంపిషైర్ (4), న్యూ జెర్సీ (14), న్యూ మెక్సికో (5), న్యూయార్క్ (29), ఓరిగాన్ (7), రోడ్ ఐలండ్ (4), వెర్మోంట్ (3), వర్జీనియా (13), వాషింగ్టన్ (12)

డొనాల్డ్ ట్రంప్

అలబామా (9), అర్కన్‌సస్ (6), ఫ్లోరిడా (29), ఇదహో (4), ఇండియానా (11), అయోవా (6), కాన్సాస్ (6), కెంటకీ (8), లూసియానా (8), మిసిసిపి (6), మిస్సోరి (10), మాంటానా (3), నెబ్రాస్క (4), నార్త్ డకోటా (3), ఒహైయో (18), ఒక్లహామా (7), సౌత్ కరోలినా (9), సౌత్ డకోటా (3), టెన్నీసె (11), టెక్సాస్ (38), ఉతా (6), వెస్ట్ వర్జీనియా (5), వ్యోమింగ్ (3)

వాషింగ్టన్ : ఆరు కీలక ప్రభావ రాష్ట్రాల ఎన్నికల కౌంటింగ్ ఇప్పటికీ సాగుతున్న దశలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ఎవరనేది ఉత్కంఠగా మారింది. జార్జియా, నెవాడా, నార్త్ కరోలినా, మిచిగాన్, పెన్సిల్వేనియా, విస్కాన్సిన్ రాష్ట్రాలలో వివిధ కారణాలతో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ గురువారం, శుక్రవారం వరకూ సాగేలా ఉంది. దీనితో దేశాధ్యక్ష పదవికి హోరాహోరిగా సాగిన ఎన్నికలలో విజేత ఎవరనేది ఈ వారాంతంలో కానీ అధికారికంగా నిర్థారితం కాని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ట్రంప్ ఇప్పటికే ఏకంగా విక్టరీ మాటకు దిగగా, ప్రధాన రాష్ట్రాలలో తమకు రియల్ గుడ్ పరిస్థితి ఉందని ప్రత్యర్థి జో బిడెన్ స్పష్టం చేశారు. బుధవారం ఉదయం వరకే ఈసారి ఎన్నికలలో ఎవరు విజేతగా గెలుస్తారనేది తెలుసుకునేందుకు ఆసక్తిగా బుధవారం నిద్రలేచిన అమెరికన్లకు కానీ, ఇక్కడి ఫలితంపై ఉత్కంఠతతో ఎదురుచూస్తున్న ప్రపంచదేశాలకు కానీ ఏ ఫలితం నిర్థారితం కాని రోజు ఎదురైంది.

దేశంలో అనూహ్య రీతిలో రాజ్యాంగ సంక్షోభానికి తెరతీస్తూ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ బుధవారమే ముందస్తుగానే ప్రకటించడం, ప్రత్యేకించి మొయిల్, పోస్టల్ బ్యాలెట్లు ఇప్పటికీ కౌంటింగ్‌కు చేరడం, ఎన్నికల లెక్కింపును ఈ కారణంగా నిలిపివేయడం వంటి పరిణామాలపై తాను సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లుతానని ట్రంప్ ప్రకటించారు. దీనిని తాము చట్టపరంగానే అడ్డుకుంటామని బిడెన్ క్యాంప్ తెలిపింది. మరో వైపు ఇప్పటికీ అందిన కోట్లాది మొయిల్ బ్యాలెట్ల లెక్కింపును శుక్రవారం నాటికి కానీ పూర్తి చేయలేమని అధికారులు ప్రకటించారు. దీనితో దేశాధ్యక్ష ఎన్నికల ఫలితాలు శుక్రవారం అధికారికంగా వెలువడేందుకు వీలుందని భావిస్తున్నారు. అత్యంత కీలకమైన మూడు ప్రధాన రాష్ట్రాలలో ట్రంప్ , బిడెన్ మధ్య ఇప్పుడు ఫలితాల లెక్కింపు దశలో క్షణం క్షణం పోటాపోటీ పరిస్థితి నెలకొంది. విస్కాన్సిన్, మిషిగాన్, పెన్సిల్వేనియాల్లో ఇప్పుడు తుదిదశ కౌంటింగ్ తరువాత కానీ వైట్‌హౌస్ విజేత ఎవరనేది వెల్లడికాదు.

మిషిగాన్, విస్కాన్సిన్‌లో తొలిదశలో బిడెన్‌కు స్వల్ప ఆధిక్యత దక్కింది. అయితే పోటీలో ఎవరు గెలిచారనేది తేలడానికి సమయం పడుతుందని వెల్లడైంది. పెన్సిల్వేనియాలో ఇప్పటికీ లక్షలాది ఓట్లు లెక్కింపు దశలోఉన్నాయి. ఇక్కడి ఫలితం కూడా విజేతను ఖరారు చేస్తుంది. అయితే ప్రధాన రాష్ట్రాలలో ఇప్పుడు ఇరువురు పోటీదార్ల మధ్య బలాబలాల మధ్య స్వల్పతేడాలు ఉన్నట్లు స్పష్టం కావడంతో విజేత ఖరారు సంక్లిష్టం అయింది. అయితే ప్రధాన రాష్ట్రాలలో ఇప్పటికే ఫ్లోరిడాలో ట్రంప్ అత్యధిక ఎలక్టోరల్ ఓట్లు దక్కించుకుని తాను బలవంతుడినయినట్లు భావిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకూ రిపబ్లికన్లకు ఆధిక్యతతో ఉన్న అరిజోనా ఇప్పుడు బిడెన్‌కు అనుకూలించింది. మొత్తం మీద బుధవారం రాత్రికి కూడా ఇరువురు అభ్యర్థులలో ఎవరూ కూడా అత్యవసరం, విజయానికి ప్రాతిపదిక అయిన 270 మార్క్‌ను చేరుకోకపోవడంతో వైట్‌హౌస్ వీరుడెవ్వరనేది తేలకుండా పోయింది.

అయితే ఇప్పటికీ మిగిలిన అప్రత్యక్ష లేదా పోస్టల్, మొయిల్ ఓట్ల లెక్కింపు సత్వరంగా జరిగితే వీటిలో ఫలితం ప్రాతిపదికన అధ్యక్షుడు ఎవరనేది వెల్లడవుతుంది. అయితే ఈ ఓట్లే తమ కొంపముంచుతాయని, పైగా కౌంటింగ్ ప్రక్రియ దశలో లెక్కకు మించి వస్తున్న ఈ ఓట్లను తాము అంగీకరించేది లేదని, ఈ ఓట్ల లెక్కింపుతో సగటు అమెరికన్ల తీర్పునకు ద్రోహం జరుగుతోందని ట్రంప్ ఆక్షేపిస్తున్నారు. అయితే సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం అధికారవర్గాలు తమకు వివిధ రూపాలలో అందిన ఓట్ల లెక్కింపును తుది వరకూ పూర్తి చేస్తామని ప్రకటిస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఆలస్యంగా వెలువడే ఫలితాన్ని తాను సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేసి తీరుతానని ట్రంప్ ప్రకటించడం, ఇటువంటి దూకుడు వైఖరిని తాము న్యాయచట్టపరమైన ప్రక్రియలతో అడ్డుకుంటామని బిడెన్ వర్గీయులు చెప్పడంతో రెండురోజులలో ఏం జరుగుతుందనేది ఉత్కంఠకు దారితీసింది. అయితే ఎన్నికల ఫలితం జాప్యం దశలో అవాంఛనీయ పరిణామాలు జరిగే అవకాశం ఉందని, సున్నితమైన ప్రాంతాలలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితి దిగజారితే సంక్లిష్టత ఏర్పడుతుందని ఆందోళన చెందుతున్నారు.

విజయానికి గీటురాయి బలం 270కి అటూ ఇటూ

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ఫలితాలలో అత్యంత కీలకమైనది విజేతను ఖరారు చేసే మ్యాజిక్ ఫిగర్ 270. ఎన్నికలలో గెలిచేందుకు 270 స్థానాల బలం దక్కిన వ్యక్తి విజేత అవుతారు. ఇప్పటి వరకూ డెమొక్రటిక్ అభ్యర్థి జో బిడెన్‌కు 238 ఎలక్టోరల్ ఓట్లు వచ్చాయి. రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి ట్రంప్ 213 ఓట్లు దక్కించుకున్నారు. ఇప్పటికీ ఏడు రాష్ట్రాలలో కౌంటింగ్ జరుగుతోంది.

ఫలితాలు ఇంకాతేలాల్సిన రాష్ట్రాలు ఇవే

పెన్సిల్వేనియా, అలస్కా , మిషిగాన్, నెవాడ, నార్త్ కరోలినా, పెన్సిల్వేనియా , విస్కాన్సిన్ . మిషిగాన్‌లో ట్రంప్ బిడెన్ మధ్య పోటీ తీవ్రంగా ఉంది. ట్రంప్ ఇక్కడ కేవలం 1.4 శాతం ఆధిక్యంతో ఉన్నారు. పది లక్షల డెట్రాయిట్ ఓట్లు లెక్కించాల్సి ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో డెమోక్రాట్లకు పట్టుంది. మిషిగాన్ ఫలితంపై రెండు పార్టీలలో ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరోవైపు జార్జియా, నెవాడలలో కౌంటింగ్ ఆగిపోయింది. జార్జియాలో ఇప్పటికైతే 92 శాతం ఓట్లలెక్కింపు జరిగింది. ఇంకా లక్షా 27వేల ఓట్లు లెక్కించాలి. నెవాడాలో లెక్కింపు నిలిపివేశారు. ఫలితం జాప్యం కానుంది. ఇక్కడ తక్కువస్థాయిలోనే ఓట్ల ఆధిక్యంలో బిడెన్ ఉన్నారు.

We believe we’re on track to win this election