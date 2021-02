ట్విట్టర్ వేదికగా కెటిఆర్ మరోసారి బిజెపి నాయకులకు సవాల్

హైదరాబాద్: టిఆర్‌ఎస్ పార్టీ కార్యనిర్వహాక అధ్యక్షుడు, రాష్ట్ర ఐటి శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ బిజెపి నాయకులకు శుక్రవారం ట్విట్టర్ వేదిక ద్వారా మరోసారి తనదైన శైలిలో సవాల్ విసిరారు. టిఆర్‌ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంటి ఇప్పటి వరకు భర్తీ చేసిన ఉద్యోగాలను వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల ద్వారా చాలా వివరంగా వివరించాం. మరి ప్రధాని నరేంద్రమోడీ ఎన్నికల సమయంలో హామి ఇచ్చిన విధంగా సంవత్సరానికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఏమయ్యాయి? అని ప్రశ్నించారు. ఆరేళ్లలో ఇవ్వాల్సిన 12 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఎంతమందికి ఇచ్చారు? వాటిపై వివరంగా చెప్పే దమ్ము బిజెపి నాయకులకు ఉందా? అని నిలదీశారు. ఉద్యోగాల భర్తీపై బిజెపి ఇచ్చే సమాచారం కోసం వేచి చూస్తున్నానని మంత్రి కెటిఆర్ వ్యంగ్యస్త్రాలను సంధించారు. వారిపై మరోసారి పరోక్షంగా చురకలు అంటించారు. రాష్ట్రంలో నియామకాలపై విపక్షాలు విమర్శిస్తున్న క్రమంలో ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రభుత్వం భర్తీ చేసిన సవివర జాబితాను విడుదల చేశారు. నియామకాలపై ఇటీవల రాసిన బహిరంగ లేఖతో కూడిన ట్వీట్‌ను జత చేసిన కెటిఆర్, ఏడాదికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని బిజెపి హామీ ఇచ్చిందన్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.

We wait with bated breath to hear from bjp leaders