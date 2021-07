నేను తెలంగాణ ప్రజలు వదిలిన బాణాన్ని

వైఎస్‌ఆర్‌టిపి అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: తను ఎవరో విసిరిన బాణాన్ని కాదని తను తెలంగాణ ప్రజల బాణాన్ని అని వైఎస్‌ఆర్‌టిపి అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల అన్నారు. నగరంలోని లోటస్‌పాండ్‌లో తన నివాసంలో శుక్రవారం నాడు మీడియాతో మాట్లాడుతూ తనకు కులాలు, మతాలు అంటగట్టొద్దన్నారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వైఎస్‌ఆర్ 30 ఏళ్ల పాటు ప్రజలకు సేవ చేశారని, ఆయన తెలంగాణ వ్యతిరేకి కాదని, తెలంగాణ అంశాన్ని యూపిఎ మేనిఫెస్టోలో చేర్చింది వైఎస్సేనని తెలిపారు.రాష్ట్ర ప్రజలను వైఎస్ గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఎపి ముఖ్య మంత్రి జగన్ మీద అలిగితే మాట్లాడం మానేస్తాను కానీ పార్టీ పెట్టననన్నారు. ఇక్కడ రాజన్న రాజ్యం తీసుకువచ్చేందుకు పార్టీ పెట్టానని, అనతికాలంలో ప్రభంజనం సృష్టిస్తానని ఇది రాసి పెట్టుకోండన్నారు. ఎపి లో రాజన్న రాజ్యం వస్తున్నట్లే కనిపిస్తోందని, రాజన్న రాజ్యం రాకుంటే అక్కడి ప్రజలే తిరగబడతారన్నారు. రాష్ట్రంలో వైఎస్ లాగే నేను కూడా చేవెళ్ల నుంచి పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తానన్నారు. ఉద్యమకారుడిగా సిఎం కెసిఆర్‌పై నాకు ఎంతో గౌరవం ఉందన్నారు.

