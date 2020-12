టీకా శుభవార్తతో కొత్త సంవత్సరంలోకి!

డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ సంకేతాలు

న్యూఢిల్లీ: కరోనా మహమ్మారి నుంచి విముక్తి కలిగించే టీకా శుభవార్తతో కొత్త సంవత్సరాన్ని మొదలుపెట్టే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అతి త్వరలో దేశంలో కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ వినియోగానికి అనుమతులు లభించే అవకాశమున్నట్లు డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ విజి సోమని సూచనప్రాయంగా తెలియజేశారు. ‘బహుశా చేతిలో ఏదో ఒక టీకాతో భారత్ నూతన సంవత్సరానికి శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటుందేమో.. ప్రస్తుతానికి నేను చెప్పగలిగేది ఇంతే’ అని సోమని అన్నారు. గురువారం ఓ వెబినార్‌లో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కాగా టీకా అత్యవసర వినియోగానికి అనుమతులపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి నిపుణుల కమిటీ శుక్రవారం సమావేశమవుతోంది. సీరమ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత్ బయోటెక్ సంస్థలు తమ టీకాల అత్యవసర వినియోగం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ దరఖాస్లును పరిశీలించడం కోసం బుధవారం సమావేశమైన నిపుణుల కమిటీ మరింత లోతుగా చర్చించి నిర్ఫయం తీసుకోవడానికి శుక్రవారం మరోసారి సమావేశం కానుంది. ఈ లోగా టీకాలపై మరింత సమాచారం ఇవ్వాలని కమిటీ ఆ సంస్థలను కోరింది.

We will probably have something in hand in new year