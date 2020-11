హైదరాబాద్: ప్రగతి భవన్ లో ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ తో సినీరంగ ప్రముఖులు ఆదివారం సమావేశమయ్యారు. కోవిడ్ కారణంగా జరిగిన నష్టాన్ని సిఎం కెసిఆర్ కు సినీ ప్రముఖులు వివరించారు. ప్రభుత్వపరంగా సినీ పరిశ్రమను ఆదుకోవాలని కోరారు. సినీ పరిశ్రమ సమస్యలపై సానుకూలంగా స్పందించిన సిఎం తెలుగు సినీపరిశ్రమను కాపాడుకునేందు అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. కోవిడ్ కారణంగా షూటింగ్ లు ఆగిపోయాయి, ధియేటర్లు మూసివేయడం వల్ల పరిశ్రమకు, కార్మికులకు జరిగిన నష్టం నుంచి కోలుకోవడానికి ప్రభుత్వ పరంగా రాయితీలు, మినహయింపులు ఇస్తామని ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చారు.

రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు తరలి రావడానికి ప్రభుత్వం ఎన్నో చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఉన్న పరిశ్రమకు కాపాడుకోకపోతే ఎలా..? దేశంలో ముంబై, చెన్నైతో పాటు హైదరాబాద్ లోనే పెద్ద సినీ పరిశ్రమ ఉంది. లక్షలాది మందికి సినీ పరిశ్రమ ద్వారా ఉపాధి దొరుకుతోంది. కోవిడ్ కారణంగా సినీ పరిశ్రమకు ఇబ్బంది కలిగింది. ఈ పరిస్థితుల్లో పరిశ్రమను కాపుడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉంది. ఇటు ప్రభుత్వం, అటు సినీ పరిశ్రమపెద్దలు కలిసి సినీ పరిశ్రమను కాపాడుకోవడానికి సంయుక్త ప్రయత్నాలు చేయాలన్నారు. జిహెచ్ఎంసి ఎన్నికల సందర్భంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ విడుదల చేసే మేనిఫెస్టోలో సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించిన అంశాలను ప్రస్తావిస్తామని సిఎం కెసిఆర్ పేర్కొన్నారు. ఈ భేటీలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్, ప్రముఖ సినీ హీరోలు చిరంజీవి, నాగార్జున, ఫిలిం ఛాంబర్ అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు నారాయణ్ దాస్ నారంగ్, కెఎల్ దామోదర్ ప్రసాద్, నిర్మాతల సంఘం అధ్యక్షుడు సి.కళ్యాణ్, డిస్ట్రిబ్యూటర్ సుధాకర్ రెడ్డి, నిర్మాత నిరంజన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

We will support the lost film industry Says KCR