కెసిఆర్ గొప్ప లౌకికవాది : కొప్పుల

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ అన్ని కులాలు, మతాలను గౌరవిస్తారు… కెసిఆర్ గొప్ప లౌకికవాదని, ముస్లింల భద్రత, సమున్నతికి చిత్తశుద్ధితో ముఖ్యమంత్రి కృషి చేస్తున్నారని మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ పేర్కొన్నారు. ఉర్సె షరీఫ్ సందర్భంగా మంత్రి శుక్రవారం నాంపల్లిలోని చారిత్రాత్మక హజ్రత్ ఎ యూసఫిన్ దర్గాను సంద ర్శించారు. మంత్రికి మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్ సయ్యద్ అక్బర్ హుస్సేన్, వక్ఫ్ బోర్డు సభ్యుడు వహీద్ హైమద్ ఘన స్వాగతం పలికారు. మంత్రి చాదర్ సమర్పించి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. దర్గా సూపరింటెండెంట్ మహ్మద్ మస్తాన్, మత పెద్దలు ముఖ్య మంత్రి కెసిఆర్, మంత్రి కొప్పులఈశ్వర్‌లు ఆయురారోగ్యాలతో నిండూ నూరేళ్లు జీవించాలని, కరోనా మహమ్మారి అంతమై తెలంగాణ మరిం త పురోగమించాలని, ప్రజలంతా సుఖశాంతులతో జీవించాలని దువా చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ గంగా జమున తహజీబ్ కు హైదరాబాద్ నగరం నిదర్శనమన్నారు.

అన్ని కులాలు, మతాలు, ప్రాంతాలు, భాషలు, జాతులకు చెందిన వాళ్లు ఇక్కడ ప్రశాంతంగా జీ విస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. ముస్లింల సంక్షేమానికి తమ ప్రభుత్వం అంకితభావంతో పని చేస్తుందన్నారు. అనీస్-ఉల్-గుర్భా అ నాథాశ్రమాన్ని రూ.39కోట్లతో మళ్లీ కడుతున్నామన్నారు. అజ్మీర్ దర్గా వద్ద రూ.15కోట్లతో రుబాత్ (గెస్ట్ హౌస్ )కడతామని, దీనికోసం రెండు న్నర కోట్లతో భూమి కొన్నామని ఆయన తెలిపారు. రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరు సమీపంలో ఉన్న జహంగీర్ పీర్ దర్గాను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామన్నారు. ఎనిమిదిన్నర కోట్లతో చారిత్రా త్మక మక్కామసీదులో మరమ్మతులు కొనసాగుతున్నాయన్నారు. డాక్టర్ ముఫ్తీ మహ్మద్ మస్తానలీ ఖాద్రీ, సయ్యద్ ఫహీం, మహ్మద్ మాజీద్, వ క్ఫ్ బోర్డు అసిస్టెంట్ సెక్రటరీలు ఖాజీ ఫారూఖ్, మహ్మద్ మన్సూర్, మ హ్మద్ అఖీద్, టిఆర్‌ఎస్ నాయకులు గౌస్, సలీం తదితరులు ఉన్నారు.

We work with dedication for the welfare of muslims says minister koppula