అసోంలో భారీ మొత్తంలో ఆయుధాలు సీజ్

గువహటి : అసోం రాష్ట్రం సెర్ఫాంగురి పోలీసు స్టేష‌న్ ప‌రిధిలోని బెల్గూరి అట‌వీ ప్రాంతంలో భ‌ద్ర‌తా బలగాలు మంగ‌ళ‌వారం ఉద‌యం విస్తృతంగా తనిఖీలు నిర్వ‌హించాయి. ఈ క్రమంలో భారీగా ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రిని భద్రతాబలగాలు స్వాదీనం చేసుకున్నాయి. ఒక ఏకే-56 రైఫిల్‌, ఏకే-56 మ్యాగ‌జైన్‌, 7.65 ఎంఎం ఫ్యాక్ట‌రీ మేడ్ పిస్తోల్‌, 7.65 ఎంఎం మ్యాగ‌జైన్‌తో పాటు 29 రౌండ్ల బుల్లెట్ల‌ను స్వాధీనం చేసుకున్న‌ట్లు భద్రతా బలగాలు తెలిపాయి. భారీ మొత్తంలో ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రి దొరకడంతో బెల్గూరి అట‌వీ ప్రాంతంలో భ‌ద్ర‌తా బలగాలు భారీ ఎత్తున కూంబింగ్ నిర్వహిస్తున్నాయి.

Assam: Security forces recover arms and ammunition from forest area of Belguri under Serfanguri PS limits in Kokrajhar; One AK-56 rifle, one AK-56 magazine, one 7.65 mm factory made pistol, one 7.65 mm magazine and 29 rounds of live ammunition recovered pic.twitter.com/43mUVuz9hB

— ANI (@ANI) February 9, 2021