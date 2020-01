సంస్కరణలపైనే దృష్టి పెట్టాలి

ఐదు లక్షల వరకు పన్ను రహిత ఆదాయం

బడ్జెట్ 2020పై ఆర్థికవేత్తలు

న్యూఢిల్లీ: ఈ బడ్జెట్‌లో సంస్కరణలపైనే ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పూర్తి దృష్టి పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బడ్జెట్ వినియోగాన్ని ఎలా పెంచాలనే దానిపై దృష్టి పెట్టాలని, అలాచేస్తేనే ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చని అంటున్నారు. ప్రభుత్వం ఐదు లక్షల వరకు పన్ను రహిత ఆదాయాన్ని ప్రకటించాలని పిహెచ్‌డి ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ చీఫ్ ఎకనామిస్ట్ ఎస్‌పి శర్మ అన్నారు. ప్రభుత్వం ప్రత్యక్ష పన్నులను తగ్గించాలని, ఇది ప్రజల చేతుల్లో ఎక్కువ డబ్బును తెస్తుందని, ఖర్చులను పెంచుతుందని వివరించారు.

అటువంటి పరిస్థితిలో డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇది పరిశ్రమలకు కూడా ఊపునిస్తుంది. ఆదాయపు పన్నులో రూ .10 లక్షల వార్షిక ఆదాయంపై 10 శాతం పన్ను, రూ .20 లక్షల వరకు ఆదాయంపై 20 శాతం పన్ను, రూ .20 లక్షల నుంచి రూ .2 కోట్ల మధ్య ఆదాయంపై 30 శాతం పన్ను, రూ .2 కోట్ల కంటే ఎక్కువ ఆదాయంపై 35 శాతం పన్ను ఉండాలన్నారు

చిన్న పరిశ్రమలకు ఆర్థిక సహాయం

ప్రస్తుతం చిన్న, సూక్ష్మ పరిశ్రమలకు ఎలాంటి ఆర్థిక సహాయం అందడం లేదు. దీనివల్ల వారు నడపలేకపోతున్నారు. వారి వృద్ధి కూడా ప్రభావితమవుతోంది. ఎంఎస్‌ఎంఇలకు సహాయం చేయడానికి ప్రభుత్వం 25 వేల కోట్ల నిధిని సృష్టించాలి. దీంతో పాటు రుణాలు తీసుకునే ఈ సంస్థలు ఎలాంటి హామీ లేకుండా ఆర్థిక మంత్రి బడ్జెట్‌లో కొన్ని ప్రకటనలు చేయాలి. అదే సమయంలో 95 శాతం ఎంఎస్‌ఎంఇలు యాజమాన్య లేదా భాగస్వామ్యంలో ఉన్నాయి. ఈ సంస్థలకు ఇటీవలి కార్పొరేట్ పన్ను తగ్గింపు ప్రయోజనం కూడా రాలేదు. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ సంస్థలపై పన్ను పరిమితిని 25 శాతానికి తగ్గించాలి. తద్వారా వారు తక్కువ పన్ను చెల్లించవచ్చు. అదే సమయంలో ఈ కంపెనీల ఎగుమతి ఆదాయాలపై పన్నును మాఫీ చేయాలి. దీంతో ఈ కంపెనీలు ప్రపంచ మార్కెట్లలో కూడా పోటీ పడతాయి.

ఆరోగ్యంపై దృష్టి

ఆరోగ్యంపై ప్రభుత్వం బడ్జెట్ పెంచాలి. ఇది జిడిపిలో 3 శాతం వరకు ఉండాలి. ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్‌లో ఇది పెరగాలి. తద్వారా ప్రజలు మంచి ఆరోగ్య సేవలను పొందవచ్చు. అదే సమయంలో కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ల పరిధిని కూడా పెంచాలి. ఆసుపత్రి 10 కిలోమీటర్ల లోపు ఉండాలి, తద్వారా ప్రజలకు ప్రయోజనం లభిస్తుంది.

విద్యకు ఖర్చు

ఈ బడ్జెట్‌లో విద్య వ్యయాన్ని జిడిపిలో 4.5 శాతానికి పెంచాలని శర్మ ప్రభుత్వానికి సూచించారు. పాఠశాలలు ఒక కిలోమీటర్, 10 కిలోమీటర్లలోపు కళాశాలలు, 25 కిలోమీటర్ల లోపు విశ్వవిద్యాలయాలు ఉండాలి. రాబోయే ఐదేళ్లలో ప్రభుత్వం దీన్ని చేయగలదు. అదే సమయంలో రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. వారి ఉత్పత్తుల నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందే విధంగా ప్రభుత్వం మార్కెట్ యంత్రాంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి.

