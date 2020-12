బ్యాంకులతో వాట్సాప్ చర్చలు

బెంగళూరు : భారతదేశంలో పేమెంట్ సేవలను పెద్ద స్థాయిలో ప్రారంభించేందుకు గాను బ్యాంకులు, ఫైనాన్స్ సంస్థలతో తమ సంస్థ చర్చలు జరుపుతోందని వాట్సాప్ గ్లోబల్ హెడ్ విల్ క్యాత్‌కర్ట్ తెలిపారు. గత నెలలో ఫేస్‌బుక్‌కు చెందిన వాట్సాప్ పేమెంట్ సేవలకు నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్‌పిసిఐ) ఆమోదం తెలిపింది. క్రమక్రమంగా పేమెంట్ సేవలను ప్రారంభించాలని ఎన్‌పిసిఐ సూచించింది. రెండున్న ఏళ్లుగా బేటా మోడ్‌లో ఉండగా, యుపిఐ (యునిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్‌ఫేస్)పై 10 లక్షల వరకే పరిమితి ఉంది. అయితే వాట్సాప్ దేశంలో నెలవారీగా 40 కోట్ల మంది వినియోగదారులను కల్గివుంది.

WhatsApp in talks with banks to scale up payments