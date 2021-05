వాట్సాప్ వినియోగదారులకు భయమక్కర లేదు

కొత్త నిబంధనల అమలుపై కేంద్ర మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ వివరణ

న్యూఢిల్లీ : వాట్సాప్ వినియోగదారులు ప్రభుత్వ కొత్త నిబంధనల గురించి భయపడవలసిన పని లేదని, తాము నిబంధనల్లో పేర్కొన్న మోసాలకు మూలాలను గుర్తించడమే ప్రధాన లక్షమని కేంద్ర ఐటి శాఖ మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ గురువారం స్పష్టం చేశారు. కొత్త నిబంధనల అమలులో కేంద్రం, వాట్సాప్ మధ్య వివాదం తలెత్తిన నేపథ్యంలో ఆయన ఈ ప్రకటన చేశారు. సామాజిక మాధ్యమాల దుర్వినియోగాన్ని నివారించడానికే కొత్త ఐటి నిబంధనలను ప్రభుత్వం తీసుకు వచ్చిందని, వినియోగదారుల గోప్యత హక్కును ప్రభుత్వం గుర్తిస్తుందని, ఆ గోప్యతకు ఏమాత్రం భంగం కలగకుండా ప్రభుత్వం గౌరవిస్తుందని వివరించారు. వాట్సాప్ వినియోగదారులు ఈ నిబంధనల గురించి భయపడనక్కర లేదని పేర్కొన్నారు.

దేశ సార్వభౌమాధికారం, సమగ్రత, భద్రత, ప్రజాపాలన, అత్యాచారం, చిన్నారులపై లైంగిక వేధింపులు, వంటి నేరాల్లో మాత్రమే ప్రభుత్వం వివరాలు కోరుతుందన్నారు. ఇటువంటి సందేశం సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ అయినప్పుడు దానిని మొదట ఎవరు పోస్ట్ చేశారో చెప్పాలని కొత్త నిబంధనలు చెబుతున్నాయని, దీనివల్ల నిర్దిష్ట నేరాలను బయటకు తెచ్చే వీలుంటుందన్నారు. అత్యాచారాలు వంటి నేరాలను ప్రేరేపించే పోస్టుల విషయంలో కూడా సమాచారాన్ని దర్యాప్తు సంస్థలకు అందచేయాలని కొత్త నిబంధనలు చెబుతున్నాయని వివరించారు. సామాజిక మాధ్యమాల కంపెనీలు భారత దేశంలో కాంప్లియెన్స్ ఆఫీసర్‌ను నియమించాలని, వినియోగదార్ల ఫిర్యాదులపై స్పందించేందుకు ఓ యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.

ఇతర చర్యలు ప్రభావంతంగా లేనప్పుడు, సామాజిక మాద్యమాలను దుర్వినియోగం చేయడాన్ని నిరోధించేందుకు మాత్రమే ఈ నిబంధనలను రూపొందించినట్టు వివరించారు. వీటిపై ఎవరైనా ప్రశ్నలు లేవనెత్తవచ్చు. సాధారణ వినియోగదారులు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇబ్బందులకు గురైనప్పుడే ఇవి అమలవుతాయని మంత్రి తెలిపారు. భారత్ చేసిన ఏ ఒక్క ప్రతిపాదన వాట్సాప్ పనితీరుపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపించదని స్సష్టం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఐటి కొత్త నిబంధనలను తీసుకు వచ్చింది. ఇవి కేంద్రానికి, వాట్సాప్‌కు మద్య వివాదంగా మారింది. సామాజిక మాధ్యమ సంస్థలకు ఇచ్చిన మూడు నెలల గడువు ముగియడంతో బుధవారం నుంచి ఇవి అమలు లోకి వచ్చాయి. ఇవి అమలైతే వినియోగదారుల గోప్యతకు భంగం కలుగుతుందని, దానికి తాము సిద్ధంగా లేమని పేర్కొంటూ కొత్త డిజిటల్ రూల్స్‌ను సవాలు చేస్తూ వాట్సాప్ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.

WhatsApp users have nothing to fear says IT Minister