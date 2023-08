చంద్రుడిపై రాకేష్ రోషన్: మమత తికమక(వైరల్ వీడియో)

- Advertisement -

వెబ్ డెస్క్: మాట జారితే ఒక్కోసారి ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. అది కూడా బహిరంగ ఉపన్యాసాలలో పొరపాటు దొర్లితే ఎలాంటి సంకట స్థితి ఎదురవుతుందో చెప్పలేము. ఇదే పరిస్థితిప్రస్తుతం పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీకి ఎదురవుతోంది.

చంద్రయాన్3 మిషన్ విజయవంతం కావడంతో ఇస్రో సైంటిస్టులను అభినందించిన మమతా బెనర్జీ పొరపాటున భారతీయ వ్యోమగామి రాకేష్ శర్మ పేరును ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు రాకేష్ రోషన్‌గా పేర్కొని సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల ట్రోలింగ్ బారినపడ్డారు. ఇస్రో చేపట్టిన చంద్రయాన్ 3 మిషన్‌ను ప్రస్తావిస్తూ రాకేష్ రోషన్ అంతరిక్షానికి వెళ్లారంటూ మమత కొత్త విషయం బయటపెట్టారు.

Thank you Mamata didi,

Under the able leadership of #MamataBanerjee congratulations to #RakeshRoshan on becoming the first Indian cosmonaut.#Chandrayaan3 #Mamata #Vikramlanding #PragyanRover pic.twitter.com/pg1t5Wlj7S

— Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) August 24, 2023